450.000 bedienden hebben uitzicht op 1,1 procent meer koopkracht LH

20 juni 2019

12u51

Bron: Belga 0 Economie Binnen het grootste paritair comité van het land, het Aanvullend Paritair Comite voor Bedienden (PC 200) hebben vakbonden en werkgevers vorige week een ontwerpakkoord overeengekomen voor de 450.000 bedienden uit die sectoren. Dat meldt de socialistische bediendebond BBTK. Indien de achterban van alle partijen het licht op groen zet, betekent dit een verhoging van de koopkracht met 1,1 procent vanaf september.

De ondertekening is volgens BBTK voorzien begin juli, zo valt onder meer te lezen op de eigen website. Bij andere vakbonden is men nog voorzichtiger. "Iedereen moet het het protocolakkoord voorleggen aan de achterban. Zolang het niet bij iedereen gepasseerd is, is er nog geen akkoord", klinkt het bij ACV Puls.



Op 25 juni is een nieuwe vergadering gepland om de teksten te verfijnen, klinkt het bij de christelijke bediendebond. Er zullen dan geen onderhandelingen meer zijn, maar de uitvoeringsteksten worden besproken, aldus Erwin De Deyn van BBTK.



Vakbonden en werkgevers in ons land sloten eind februari een interprofessioneel loonakkoord (IPA). De overeenkomst werd door de achterban van de socialistische vakbond afgeschoten, maar de regering nam de stijging van de lonen met maximaal 1,1 procent over en binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) werden CAO's gesloten over de uitvoering van de rest van het loonakkoord.

Overleg naar sectoren

Nadien verhuist het overleg naar de verschillende sectoren zoals het PC 200. Naast de verhoging van 1,1 procent van barema's en reële lonen is ook, zoals de vorige keer, de optie voorzien voor een omzetting in een evenwaardig voordeel. Voor eind september moet daarover wel een bedrijfsakkoord gesloten worden. In bedrijven zonder syndicale afvaardiging, moeten de werkgevers voor eind september geïnformeerd worden over een eventuele omzetting.