42 banen op de tocht bij Arbonia in Dilsen Redactie

20 maart 2019

09u36

Bron: belga 0 Economie Bij de divisie Verwarming, Ventilatie en Airconditioning (HVAC) van Arbonia in Dilsen staan 42 banen op de tocht. Om haar productspecifieke concurrentiepositie te versterken, heeft de divisie HVAC van Arbonia de intentie om delen van de huidige productie in Dilsen te reorganiseren, alsook om de bestaande overcapaciteit af te bouwen, zo meldt het bedrijf.

De productielocatie in Dilsen zal midden dit jaar grondig gereorganiseerd worden om de structurele overcapaciteit die in het verleden ontstaan is, af te bouwen. De onderhandelingen met de betrokken werknemersvertegenwoordigers worden opgestart.

De geplande herstructureringsmaatregelen leiden volgens het bedrijf "niet tot een wijziging in de marktbenadering van de HVAC-divisie en haar vertrouwde merken". De herstructurering in Dilsen moet de continuïteit van de site op lange termijn verzekeren.