400.000 zelfstandigen hebben al vervangingsinkomen aangevraagd TT

05 mei 2020

08u32 0 Economie Al 398.834 zelfstandigen hadden op 29 april een vervangingsinkomen aangevraagd bij de sociale verzekeringsfondsen naar aanleiding van de coronacrisis. Dat meldt bevoegd minister Denis Ducarme (MR). Daarvan is 94 procent al behandeld.

Door het overbruggingsrecht kunnen zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit stopzetten of onderbreken een maandelijks vervangingsinkomen ontvangen van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro met gezinslast. Door de coronacrisis werden de voorwaarden voor maart en april versoepeld, en het werd onlangs verlengd in mei.

De uitbetalingen werden enkele weken geleden opgestart voor zelfstandigen in hoofdberoep, deze week zijn de verzekeringsfondsen ook begonnen aan de zelfstandigen in bijberoep en de actieve gepensioneerden.



"De gezondheid van de Belgen blijft uiteraard het belangrijkste”, aldus Ducarme. “Maar daarnaast blijft het nodig de economie te ondersteunen. Het is door onze zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s en hun werknemers dat ons land uit de crisis zal geraken.”

