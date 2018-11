4 tips om het hoofd koel te houden in woelig beursweer redactie

21 november 2018

16u11 0 Economie Aandelenmarkten wereldwijd hebben momenteel te kampen met een verkoopgolf. Het sombere beursklimaat lijkt niet bepaald een uitnodiging om nu te starten met beursbeleggingen. Stijn Ceelen van BinckBank verzamelde vier cruciale tips om de beleggende Belg toch een hart onder de riem te steken.

1. “Laat je niet misleiden door je emoties”

“Je moet niet noodzakelijk verkopen als je beleggingen in het rood zitten”, zegt country manager Stijn Ceelen van BinckBank. “Paniek is voor niets goed. Het ideale instapmoment is nu eenmaal een fata morgana, en tussentijdse schommelingen zijn eigen aan beleggen. Wat je als belegger wél moet doen, is bij elke aankoop een persoonlijk stopniveau bepalen. Wanneer dat niveau bereikt is, neem je best even de tijd om te reflecteren en moet je knopen doorhakken.”

2. “Kijk naar de context van een dip”

“Besef dat heel wat dipjes op de beurs van korte duur zijn. Ze duren enkele dagen of een paar weken. Met andere woorden: weet dat het vaak ook snel kan keren. Actuele zaken hebben dikwijls een impact op de beurs. Denk aan het brexitreferendum of de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ongeacht de uitslag, worden de feiten op een gegeven moment duidelijk en kan de beurs zich vaak weer herstellen. Wat je wel moet weten, is dat bij duurdere aandelen de dipjes in een onzeker economisch klimaat wel eens kunnen leiden tot grotere correcties.”

3. “Heb geen schrik van woelige markten”

Als belegger beschik je idealiter over stalen zenuwen en kan je makkelijk alle emoties uitschakelen. Mensen handelen vaak impulsief en intuïtief, terwijl een goede belegger zich moet laten leiden door drie belangrijke zaken: feiten, feiten en jawel, feiten. Als je iemand bent die nachtenlang kan wakker liggen van een paar procenten verlies, zoek je beter je heil bij minder risicovolle beleggingen, wat perfect mogelijk is.

4. “Wacht tot de golven wegtrekken om te zien wie naakt zwemt”

“Hou rekening met het beleggingsmechanisme en probeer het te begrijpen”, zegt Ceelen. “Wanneer de markten in een positieve trend zijn, stijgen de meeste aandelen in waarde, ook al zijn het niet per se goede beleggingen. Pas wanneer deze bedrijven getest worden door moeilijke omstandigheden, wordt plots duidelijk hoe groot het risico is. Dat is logisch, toch? Zo ook wordt het risicoprofiel van een beleggingsportefeuille soms pijnlijk duidelijk wanneer het beursklimaat woeliger wordt. Of om het met de woorden van Warren Buffet te zeggen: als de golven zich terugtrekken zie je pas wie naakt aan het zwemmen is.”