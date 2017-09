4.000 euro voor Brusselse werkzoekenden die zelfstandige willen worden jv

Vanaf januari krijgen Brusselse werkzoekenden 4.000 euro als ze het als zelfstandige willen wagen. Dat schrijft L'Echo.

Het voorstel komt van minister van Economie en Werk Didier Gosuin (DéFI) die ervan overtuigd is dat "werkzoekenden de stap zullen kunnen zetten zonder financiële problemen te vrezen". "We geven hen zes maanden de tijd om break-even te draaien", verduidelijkt Gosuin.



Het premiesysteem neemt af in de tijd: de eerste maand gaat het om een premie van 1.250 euro, 1.000 euro tijdens de tweede maand, gevolgd door 750 euro, 500 euro en de laatste twee maanden 250 euro.



625 werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd, komen in aanmerking voor de premie waar de Brusselse regering 2,5 miljoen euro voor uitrekt.