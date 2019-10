39 naakte ontslagen in Belgische vestiging FedEx aangekondigd ADN KV

08 oktober 2019

16u01

Bron: Belga 1 Economie De directie van FedEx wil 39 naakte ontslagen doorvoeren in de Belgische vestiging van het koeriersbedrijf in Steenokkerzeel. De intentie werd meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Dat meldt de liberale vakbond ACLVB.

De aankondiging treft 29 werknemers van FedEx, acht van het overgenomen TNT en twee personeelsleden die de integratie van FedEx en TNT moesten begeleiden. FedEx nam TNT over in 2006. Die integratie is nog altijd bezig.

De ontslagen kaderen in een modernisering van de dienstverlening die het Amerikaanse moederbedrijf wil doorvoeren in de Benelux. Daarvoor zijn volgens de directie een doorgedreven standaardisering en een financiële optimalisering noodzakelijk.



De vakbonden reageren verrast op de intentie tot collectief ontslag. “Dit postpakketje hadden wij niet verwacht”, zegt Fouad Bougrine van ACLVB.