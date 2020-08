380 banen op de tocht bij Sodexo: “Wedden dat ze binnenkort flexibele arbeidskrachten gaan inhuren?” SVM

28 augustus 2020

17u10

Bron: Belga 114 Economie De directie van Sodexo België heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad de intentie aangekondigd om het personeelsbestand met bijna 380 personen af te slanken. Reden is de krimpende vraag van haar klanten in de cateringdienstensector als gevolg van de coronacrisis. Het nieuws kan op weinig begrip rekenen bij de vakbonden. “Wedden dat ze over een paar maanden onzekere en flexibele arbeidskrachten zullen inhuren om de ontslagen werknemers te vervangen?”



Sodexo-klanten (bedrijven, administraties, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, rusthuizen) hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie hun cateringbehoeften moeten aanpassen aan de veiligheidsmaatregelen en aan nieuwe werkregelingen. Sommige van hen worden geconfronteerd met een langzaam en geleidelijk herstel en worden zwaar getroffen door de huidige crisis.

Als rechtstreeks gevolg van deze situatie moest Sodexo België haar eigen organisatie aanpassen. Bijna 1.400 van de 4.000 werknemers van het bedrijf traden toe tot de tijdelijke werkloosheidsregeling van de overheid. De crisis had een aanzienlijke impact op de omzet en de winst.

“Wij betreuren dit”

“Vandaag is het duidelijk dat de terugkeer naar een activiteit die vergelijkbaar is met de situatie van voor de Covid-19-crisis niet langer mogelijk is”, klinkt het. “Daarom werd besloten om de omvang van de teams aan te passen aan de terugval van de volumes. Dat is noodzakelijk om de winstgevendheid van de onderneming op korte, middellange en lange termijn te garanderen.”

“Het is de verantwoordelijkheid van de directie om de levensvatbaarheid van het bedrijf te garanderen”, aldus CEO Michel Croisé. “Uiteraard betreuren wij dat een aanzienlijk aantal van onze werknemers door deze situatie getroffen wordt. Wij zullen in overleg met onze sociale partners alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ieder van hen kan genieten van de best mogelijke voorwaarden voor een positieve toekomst.”

“Asociale maatregelen”

De aankondiging kan op weinig begrip rekenen van de vakbonden. “Asociale maatregelen”, zo zeggen ze in een gezamenlijk persbericht. “Wij zijn ervan overtuigd dat de directie de huidige situatie aangrijpt om grootschalige herstructureringen door te voeren en wij vrezen dat ze over een paar maanden onzekere en flexibele arbeidskrachten zal gebruiken om de ontslagen werknemers te vervangen.”

Op 4 september zitten de directie van Sodexo België en de vakbonden rond de tafel. De wet-Renault voor collectieve ontslagen werd opgestart. De eerste stap is een informatie- en consultatiefase. De bonden kunnen dan vragen stellen en alternatieven formuleren.

Sodexo België staat los van Sodexo Reward & Benefits, dat bekend is van de maaltijd- en dienstencheques. De herorganisatie heeft enkel betrekking op de cateringdiensten.