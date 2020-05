30 banen op de tocht bij Ryanair in België Redactie

25 mei 2020

13u02

Bron: Belga 3 Economie Luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 30 leden van het cabinepersoneel in België ontslaan. Dat meldt de Franstalige christelijke vakbond CNE. Er zouden genoeg kandidaten zijn die het bedrijf vrijwillig willen verlaten. De maatschappij had begin deze maand al aangegeven 3.000 medewerkers in heel Europa te willen ontslaan vanwege de coronacrisis.



CNE-afgevaardigde Didier Lebbe zegt dat 40 personeelsleden kandidaat zijn om het bedrijf te verlaten. De vakbondsman verwacht dus een beperkte impact.

Het is echter mogelijk dat meer mensen ontslagen zullen worden, afhankelijk van hoe snel en in welke mate de maatschappij de activiteiten hervat. Lebbe wijst er verder nog op dat het personeel dat in België gestationeerd is gebruik kan maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid, wat voor Ryanair al een ernstige kostenbesparing is.

Renaultprocedure

De onderhandelingen over de ontslagen en de aangekondigde loonsbesparingen zullen in het kader van de Renaultprocedure moeten beginnen, beklemtoont Lebbe verder nog. De bonden zullen die niet aanvaarden vooraleer er onderhandelingen opgestart worden.

Begin dit jaar had de Ierse luchtvaartmaatschappij al beslist vanaf april een vliegtuig weg te halen uit Zaventem, vanwege de bekende leveringsproblemen met de Boeing 737 MAX. Die beslissing had al gevolgen voor 28 medewerkers. 18 leden van het cabinepersoneel in ons land moesten daardoor vanaf 1 juni elders aan de slag. Die personeelsleden staan vandaag nog altijd op een Belgisch contract, stelt de CNE-vakbondsman vast. Hij weet niet of die medewerkers deel zullen uitmaken van de 30 collega’s die Ryanair wil ontslaan.