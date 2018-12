Binck Challenge Gesponsorde inhoud 3 gouden lessen uit het favoriete beleggingsboek van Patrick Verelst Aangeboden door BinckBank

05 december 2018

Dat je geld op een spaarboekje ‘verdampt’ is geen nieuws. Door de hoge inflatie en de lage interesten, verlies je aan koopkracht. Beleggen in aandelen, fondsen of obligaties maakt een hogere opbrengst mogelijk, al staat daar een hoger risico tegenover. Natuurlijk moet je weten wat je doet, en het risico zoveel mogelijk spreiden. Wij vroegen beleggingsexperts naar hun favoriete beleggingsboek, en vooral: welke gouden lessen ze daaruit haalden.

Het favoriete beleggingsboek van Patrick Verelst

Patrick Verelst, afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB), tipt

Beleggen voor (je) kinderen van Wilfried Voorspoels (2016, uitgave in eigen beheer).



1. Met aandelen ben je de inflatie te slim af

“Beleggen in aandelen van bedrijven rendeert op lange termijn veel beter dan financiële producten zoals obligaties. Beleggen op de Amerikaanse beurzen leverde de afgelopen negentig jaar een gemiddelde return van 9,7% op jaarbasis op. Dat is inclusief de grote crash van de jaren 30. Na inflatie hou je een rendement over van meer dan 6%. Met dit boek kan in principe iedereen beleggen. Iedereen die wat geld voor langere tijd kan missen, doet er goed aan te investeren in aandelen. De auteur bespreekt, zonder vooroordelen, 15 benaderingen van beleggen waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.”

2. Ook als je weinig tijd hebt, kan je beleggen

“Beleggen is geen exacte wetenschap, kies dus de benadering die het best bij je past. Ook als je weinig tijd hebt, kan je beleggen. Je hoeft niet veel achtergrondkennis te hebben om te beginnen, een langetermijnbelegger bouwt heel geleidelijk zijn portefeuille op. Koop kwaliteit, verkoop niet te veel, maak je niet te veel zorgen. Dit boek legt complexe dingen eenvoudig uit, is bijzonder praktisch toepasbaar en daardoor één van de meest toegankelijke boeken over beleggen.”

3. Kies je strategie and stick to the plan

Mijn twee favoriete strategieën uit het boek zijn: Beleggen op basis van groeiende dividenden en het Dual Momentum Investing principe. Beleggen op basis van groeiende dividenden is beleggen bij ‘dividend aristrocraten’. Dat zijn bedrijven die de afgelopen 25 jaar elk jaar hun dividend verhoogden zoals bijvoorbeeld Coca Cola, Procter & Gamble of, dichter bij huis, Ackermans & Van Haaren. Het Dual Momentum Investing principe kan je een beetje vergelijken met de wet van Newton, die zegt dat een lichaam in beweging blijft bewegen. Zo kan je stellen dat aandelen die het goed gedaan hebben, over het algemeen ook beter zullen blijven presteren. Het omgekeerde geldt voor aandelen die achterblijven. Met deze filosofie zou je eigenlijk maar 5 minuten per maand moeten bezig zijn met beleggen. Beleggen wordt op deze manier echt kinderspel.”

