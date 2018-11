25 van de 125 banen bedreigd bij Europcar adv

23 november 2018

14u44

Bron: belga 1 Economie Bij autoverhuurbedrijf Europcar staan 25 van de 125 banen in ons land op de helling. De directie heeft de intentie daartoe op een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt, zo meldt de socialistische vakbond. Banen zijn bedreigd over het hele netwerk van verhuurlocaties in het land, aldus de vakbond.

De directie haalde volgens de vakbond een resem redenen aan voor de herstructurering, zoals de vele bedrijfswagens in België, de groei van car sharing, de fileproblematiek en de prijzenslag op de markt voor verhuurwagens.

Het personeel is volgens Yves Flamand van de Franstalige socialistische bediendebond Setca in shock. "Het personeel begrijpt de ontslagen niet. Ze klagen nu al over een onderbezetting."