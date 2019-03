22 Belgische bankiers verdienen jaarlijks een miljoen euro of meer IB

12 maart 2019

04u01

Bron: Belga 0 Economie Ongeveer 4.860 personen uit de banksector in de Europese Unie hebben meer dan één miljoen euro verdiend in 2017. Dat is een stijging met 5,7 procent tegenover het jaar ervoor, blijkt uit een rapport van de Europese Bankenautoriteit (EBA). België telt 22 bankiers die één miljoen euro per jaar of meer hebben verdiend.

In zeven jaar is het aantal grootverdieners in de banksector van de EU - zij die meer dan een miljoen euro per jaar verdienden - toegenomen met een derde. In 2010 waren het er 3.427, in 2017 4.859. Ongeveer drie vierde van hen (73,2 procent om exact te zijn, of 3.567 personen) woonden in het Verenigde Koninkrijk. De meesten werden in pond betaald.

Toch is de verhoging vooral te wijten aan de toename van de hoge inkomens "in verschillende lidstaten". Enkel in Cyprus, Denemarken, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Letland, Roemenië en Zweden zijn de inkomens licht gedaald. Ondanks de koersdaling van de pond hadden wisselkoerseffecten weinig invloed op het aantal grootverdieners, zegt de EBA.

Grootste stijging in Noorwegen

De grootste stijging was er in Noorwegen, waar het aantal grootverdieners ruim verdubbelde, van 12 personen tot 25 in 2017. Ook in Duitsland was er een stijging van 54 procent, van 253 naar 390 personen. In België waren er dus 22 grootverdieners, een lichte stijging ten opzichte van 2015 en 2016. In 2014 waren er 13 bankiers die meer dan een miljoen per jaar verdienden.