219.000 nieuwe jobs sinds start regering-Michel TTR

31 augustus 2018

16u50

Bron: Belga 0 Economie Sinds de regering-Michel aan de macht is, heeft ze voor het eerst de kaap van 200.000 nieuwe banen gerond. In het tweede kwartaal van 2018 telde ons land 4,78 miljoen banen. Dat betekent dat er sinds het aantreden van de regering-Michel in oktober 2014 219.000 banen zijn bijgekomen, berekende de krant 'De Tijd' vandaag op basis van cijfers van de Nationale Bank.

Het overgrote deel van die banen, iets minder dan 153.000, werd door bedrijven in de privésector gecreëerd. De overige 66.000 zijn banen bij de overheid of jobs die grotendeels met overheidsgeld worden betaald. Het grootste deel, zo'n 45.000 nieuwe arbeidsplaatsen, kwamen er bij in de gezondheidszorg.

De jobcreatie is grotendeels afhankelijk van de internationale conjunctuur, al stellen de meerderheidspartijen, die van 'jobs, jobs, jobs' hun mantra hebben gemaakt, dat ook het regeringsbeleid een invloed heeft gehad, aldus 'De Tijd'. Door de taxshift betalen bedrijven minder lasten op de lonen, waardoor arbeid iets goedkoper is geworden in ons land.

De meer dan 200.000 gecreëerde banen is een symbolisch belangrijk cijfer. Toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open Vld) trok in 2003 naar de kiezer met de belofte dat er op vier jaar 200.000 banen zouden bijkomen. Over de vraag of hij daar uiteindelijk in is geslaagd, is veel inkt gevloeid en het werd een van de thema's bij de verkiezingen van 2007.