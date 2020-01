2019 was op één na hoogste faillissementsjaar ooit SVM

06 januari 2020

16u33

Bron: Belga 0 Economie We beleefden vorig jaar het op één na zwaarste faillissementsjaar ooit in België. Er gingen 11.817 bedrijven failliet. Dat zijn er 1.103 meer dan in 2018, oftewel een stijging van ruim 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon.

De stijging is te wijten aan recente wijzigingen in wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven en mag daarom volgens Graydon niet gedramatiseerd worden. Vandaag kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s en vrije beroepen in faling gaan en een tweede kans krijgen. Daarnaast gebruiken verschillende rechtbanken ook de mogelijkheden die ze gekregen hebben om zogenaamde spookbedrijven op te doeken.

Door de faillissementen in 2019 kwamen 21.493 jobs (+13,4 procent) op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dit was volgens Graydon voornamelijk het gevolg van enkele bijzonder zware faillissementen.

In tegenstelling tot andere jaren leverde in 2019 niet de horeca maar wel de bouwnijverheid het grootste aantal faillissementen. De bouw kende een absoluut recordaantal van 2.086 faillissementsuitspraken, een toename met 7,5 procent.