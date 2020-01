2019 was op één na hoogste faillissementsjaar ooit SVM

06 januari 2020

16u33

Bron: Belga 1 Economie We beleefden vorig jaar het op één na zwaarste faillissementsjaar ooit in België. Er gingen 11.817 bedrijven failliet. Dat zijn er 1.103 meer dan in 2018, oftewel een stijging van ruim 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon.

De stijging is te wijten aan recente wijzigingen in wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven en mag daarom volgens Graydon niet gedramatiseerd worden. Vandaag kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s en vrije beroepen in faling gaan en een tweede kans krijgen. Daarnaast gebruiken verschillende rechtbanken ook de mogelijkheden die ze gekregen hebben om zogenaamde spookbedrijven op te doeken.

Door de faillissementen in 2019 kwamen 21.493 jobs (+13,4 procent) op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dit was volgens Graydon voornamelijk het gevolg van enkele bijzonder zware faillissementen.

Belle’s en Thomas Cook

Vorig jaar ging één bedrijf per 122 actieve bedrijven failliet, of een faillissementsgraad van 0,82 procent. Een jaar eerder lag die faillissementsgraad nog op 0,77 procent. “Maar in volle crisisperiode maten we falingsgraden tot 1,1 procent. Zo ging in 2013 één bedrijf per 93 actieve bedrijven over de kop”, zegt Eric Van den Broele van Graydon.

Door de faillissementen in 2019 kwamen 21.493 jobs (+13,4 procent) op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dit was volgens Graydon voornamelijk het gevolg van enkele bijzonder zware faillissementen. Zo waren er elf faillissementen waar meer dan 100 personeelsleden bij betrokken waren. Twee ervan moeten we zelfs rekenen tot de zwaarste faillissementen van het afgelopen decennium. Het gaat om de firma Belle’s uit Kortrijk, waar 636 personeelsleden bij betrokken waren, en touroperator Thomas Cook met 530 personeelsleden.

Vooral bouw krijgt klappen

Binnen het Vlaams Gewest steeg het aantal faillissementen vorig jaar met 16 procent (5.763 faillissementen in 2019, 794 meer dan in 2018) en in het Waals Gewest steeg het aantal faillissementen met 12,5 procent (2.932 faillissementen in 2019, 326 meer dan in 2018). In het Brussels Gewest daalde het aantal faillissementen juist licht met bijna 1 procent (3.012 faillissementen in 2019, 28 minder dan in 2018). Van den Broele benadrukt wel dat Brussel in 2018 een bijzonder sterke stijging kende.

In tegenstelling tot andere jaren leverde in 2019 niet de horeca maar wel de bouwnijverheid het grootste aantal faillissementen. De bouw kende een absoluut recordaantal van 2.086 faillissementsuitspraken, een toename met 7,5 procent. De horeca volgde op de tweede plaats met 2.072 faillissementsuitspraken (+3,7 procent), de transportsector was derde met 521 uitspraken.

“2020 wordt nog erger”

Rob Retèl, managing director van Bibby Financial Services België en Nederland, vreest dat 2020 nog erger wordt. “Bankleningen zijn in België traditioneel nog steeds de belangrijkste bron van externe financiering voor kmo’s”, klinkt het. “Banken wijzen bankleningen echter vaak af vanwege een tijdelijk zwakke financiële positie van een kmo: daarom verbaast het niet dat zoveel Belgische kmo’s over de kop gaan. Bedrijven zijn er zich nog te weinig van bewust dat er naast de bancaire financiering ook andere meer flexibele en toegankelijke financieringsopties zijn.”

“Ik vrees het ergste voor 2020: in vergelijking met hun Europese soortgenoten hebben de Belgische kmo’s meer schulden, met een schuld/activa-ratio van 31% terwijl zij een lagere ratio eigen vermogen/activa tonen. Vooral de in- en uitstroom van liquide middelen speelt Belgische bedrijven parten. Uit onze Global Business Monitor blijkt dat meer dan een vierde (27%) van de Belgische kmo’s verwacht zich in de komende twaalf maanden zorgen te maken over de eigen cashflow.”

