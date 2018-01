2017 opnieuw sterk jaar voor taxshelter TT

Onder andere de VRT-reeks 'Tytgat Chocolat' werd geproduceerd met steun van de Tax Shelter-maatregel van de federale overheid. Economie 2017 was opnieuw een sterk jaar voor de taxshelter, het fiscale gunstregime voor films en podiumkunsten in ons land. Er is meer geld opgehaald, al werden er wel minder grote internationale filmprojecten naar ons land gelokt. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

Belgische bedrijven of Belgische dochters van buitenlandse ondernemingen kunnen sinds 2003 een beroep doen op de taxshelter om de productie van films en tv-series te financieren. Investeringen vanaf 5.000 euro worden via dit gunstregime voor 310 procent fiscaal aftrekbaar. Daarnaast mogen beleggers ook nog een rente op hun geïnvesteerde som verwachten.

Heel wat grootbanken zijn actief in taxshelter. Casa Kafka, waarmee Belfius samenwerkt, haalde in 2017 36,5 miljoen euro op: een verdubbeling tegenover het jaar voordien. BNP Paribas Fortis Film Finance zag de investeringen dan weer met 60 procent stijgen naar 25 miljoen euro, terwijl voor taxshelter.be/ING België de teller op iets meer dan 16 miljoen euro uitkwam, schrijft De Tijd. 2016 kende wel een dipje, doordat het jaar voordien uitzonderlijk veel was belegd, na een wetswijziging.

Over vijf jaar is zo 1 miljard euro geïnvesteerd.

Het aantrekken van internationale projecten naar ons land wordt wel moeilijker, omdat andere landen intussen hun eigen versie van de taxshelter hebben ingevoerd. Anderzijds zorgt de uitbreiding van het systeem naar podiumkunsten voor nieuwe investeringsopportuniteiten.