200.000 werklozen, 50 miljard euro welvaartsverlies en stijgende staatsschuld door coronacrisis kv kve

08 juni 2020

16u53

Bron: Belga 8 Economie De coronacrisis zadelt ons land met een gigantische kater op. Dat blijkt nog maar eens uit nieuwe prognoses door de Nationale Bank. Er komen 200.000 werklozen bij, er is een welvaartsverlies van 50 miljard euro en vooral: de staatsschuld stijgt naar “onhoudbare” niveaus.

De cijfers komen uit de maandag gepresenteerde voorjaarsprognoses door de Nationale Bank. De coronacrisis en de lockdown zorgen voor een economische krimp dit jaar van 9 procent, om in 2021 en 2022 met respectievelijk 6,4 en 2,3 procent te herstellen. “We verliezen drie jaar aan economische groei”, vat Nationale Bank-gouverneur Pierre Wunsch samen.

Door de coronacrisis zullen veel bedrijven mensen afdanken. De Nationale Bank gaat uit van 186.000 bijkomende werklozen dit kwartaal en de komende twee kwartalen. Een deel daarvan komt uit het leger tijdelijk werklozen. Was de coronacrisis er niet geweest, dan was de werkloosheid wellicht gedaald. Dat maakt dat de coronacrisis ons met 200.000 extra werklozen opzadelt. De werkloosheidsgraad zou hierdoor klimmen van 5,4 procent voor corona naar 8,3 procent in 2021.

Koopkracht

De Nationale Bank becijfert het welvaartsverlies door de coronacrisis en de lockdown dit jaar op 47 miljard euro. Al bij al valt de kost voor de gezinnen nog mee. Het beschikbaar inkomen ging niet achteruit, ondanks de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook de koopkracht per inwoner bleef stabiel: de overheid compenseerde inkomensverlies en door de lage energieprijzen moesten we minder uitgeven aan de pomp. Het gaat om gemiddelden, aldus de Nationale Bank. “Sommige groepen, denk maar aan zelfstandigen of tijdelijk werklozen, zullen meer verliezen”. Was de crisis er niet geweest, was de koopkracht evenwel meer gestegen. Dat maakt dat de factuur voor de gezinnen 5 miljard euro, of 2 procent inkomensverlies, bedraagt. Voor de bedrijven is de kostprijs hoger: 8 miljard euro, of 10 procent inkomensverlies.

Factuur voor overheid

Het grootste deel van de factuur is voor de overheid, met een inkomensverlies van 34 miljard euro. De overheid moet meer uitgeven, bijvoorbeeld aan werkloosheidspremies, terwijl er minder inkomsten zijn. Gevolg: voor dit jaar dreigt een begrotingstekort van 10,6 procent, voor 2021 van 6 procent en in 2022 van 5,9 procent. Dat betekent een stijging van onze schuldgraad dit jaar al naar 120 procent. Na 2022 dreigt die schuldgraad nog sterker te stijgen, omdat we op normale groeiniveaus terugvallen. Er is sprake van een stijging met 3 procent per jaar: “onhoudbaar”, waarschuwt Wunsch. De volgende regering zal dan ook met een bijzonder moeilijke financiële situatie worden geconfronteerd. “Nu zitten we in de makkelijke fase. We geven uit. De moeilijke momenten moeten nog komen”.

De prognoses van de Nationale Bank houden nog geen rekening met een worst case-scenario, van bijvoorbeeld een tweede lockdown. In dat geval zou bijvoorbeeld de schuldgraad dit jaar stijgen naar bijna 131 procent.