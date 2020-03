20 procent meer ziekteverzuim door coronacrisis Redactie

31 maart 2020

16u36

Bron: Partena 5 Economie De coronacrisis tekent zich ook op de werkvloer af. Het virus heeft een aanzienlijke invloed op het ziekteverzuim bij werknemers. Volgens een onderzoek van sociaal secretariaat Partena Professional onder 20.000 werknemers, is het aantal mensen met ziekteverlof in maart met 20 procent gestegen ten opzichte van februari en werden langere ziekteperiodes vastgesteld. Deze stijging, die nooit eerder is waargenomen, spaart geen enkele sector.

De stijging is iets hoger voor arbeiders (31 procent) dan voor bedienden (18 procent), maar deze cijfers weerspiegelen toch de ernst van de crisis en de impact van het virus op de gezondheid van werknemers. “Natuurlijk kunnen we deze afwezigheden niet voor 100 procent verklaren door de gezondheidscrisis die we op dit moment meemaken. Toch is het duidelijk dat het coronavirus voor het overgrote deel van hen een rol speelt”, zegt Wim Demey van Partena.

Het aantal ziektedagen is ook dramatisch toegenomen. Tot nu toe ziet Partena Professional een stijging van het totale aantal ziektedagen in maart voor arbeiders met 57 procent en bedienden met 52 procent. Een van de redenen waarom zoveel Belgen met ziekteverlof zijn, is dat artsen geen enkel risico willen nemen op besmetting tussen werknemers. De eerste diagnose wordt telefonisch gesteld en uit voorzichtigheid bevelen artsen risicopersonen aan om thuis te blijven.

Alle sectoren getroffen

Deze cijfers hebben een ernstige economische impact en veel bedrijven zullen hun activiteiten waarschijnlijk moeten aanpassen, de productie moeten verminderen of, in het ergste geval, hun activiteiten moeten stopzetten bij gebrek aan arbeidskrachten. En dat bovenop het negatieve effect van de dalende vraag, besluit Partena.