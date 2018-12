2 miljard aan Libische fondsen “verdwenen”: ex-topman Financiën verhoord avh

17 december 2018

19u16

In het gerechtelijk onderzoek naar de "verdwijning" van 2 miljard euro aan Libische fondsen heeft de onderzoeksrechter maandag de voormalig algemeen directeur van de schatkist van de FOD Financiën verhoord. Dat meldt het Brusselse parket.

Na de val van het Kadhafi-regime in 2011 ging de VN-Veiligheidsraad over tot het bevriezen van de Libische tegoeden bij banken over de hele wereld. Doel was vermijden dat het geld in verkeerde handen terechtkwam en het opzijzetten voor de latere wederopbouw van het land. In België is zo 14 miljard euro bevroren, vooral bij fondsenbeheerder Euroclear. Maar intussen blijkt er geld verdwenen. Onderzoeksrechter Michel Claise stelde dat vast toen hij in de zaak van het herbebossingsproject van prins Laurent in Libië achter de fondsen van Kadhafi aanging.

In dat onderzoek heeft onderzoeksrechter Claise nu de voormalig algemeen directeur van de schatkist van de FOD Financiën, Marc Monbaliu, verhoord. Die had een brief geschreven aan fondsenbeheerder Euroclear, waarin hij verklaarde dat er geen wettelijke basis meer is om de interesten op de bevroren Libische tegoeden niet vrij te geven.

“Er werd ook een huiszoeking uitgevoerd bij de diensten van de schatkist van de FOD Financiën om na te gaan wat de rol van de administratie geweest is in het overschrijven van de intresten op de Libische fondsen en met de bedoeling om de bestemmeling nader te identificeren”, aldus het parket.

Eind november maakte de Kamercommissie Financiën al bekend dat ze Monbaliu wil uitnodigen voor een hoorzitting. De functionaris had eerder schriftelijk geantwoord op een reeks vragen over de vrijgegeven interesten op bevroren Libische fondsen, maar volgens verscheidene parlementsleden bleven verschillende vragen onbeantwoord. Ze willen bijvoorbeeld weten hoe groot de bevoegdheid was van de Schatkist, en welke contacten er daarover waren met regeringsleden en met de financiële dienstverlener Euroclear.