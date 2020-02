2.400 banen voorspeld in Waalse biotech KVDS

08 februari 2020

07u39

Bron: Belga 0 Economie De komende drie jaar komen er volgens schattingen van competitiviteitscentrum BioWin ongeveer 2.400 banen bij in de Waalse biofarmasector. Dat kan mogelijk de schok bij de farmaceutische groep GSK absorberen, aldus de krant L'Echo.

Volgens een onderzoek bij BioWin, dat nog aan de gang is, zullen elk jaar op korte termijn gemiddeld 800 banen gecreëerd worden in het zuiden van het land, door de biofarmaceutische bedrijven en bedrijven van de medische technologie. Tegen eind 2022 worden zo 2.400 banen verwacht. Het resultaat van het onderzoek zal over enkele weken worden gepubliceerd, maar volgens directeur Sylvie Ponchaut van BioWin zijn de grote lijnen bekend.





GSK kondigde woensdag een herstructurering aan waarbij in de Waalse vestigingen van de groep 720 banen zouden verdwijnen en 215 tijdelijke jobs niet verlengd zouden worden.