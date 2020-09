2,3 miljard euro omzetverlies voor Belgisch zakentoerisme: wie wil nog jetlag als vergaderen ook aan je keukentafel kan?

Ze waren jarenlang de vips in het vliegtuig, op de trein, in hotels en restaurants, maar vandaag zitten zakenmensen in plaats van de wereld rond te reizen thuis achter hun pc. Een drama voor de vele bedrijven die hen — voor de juiste prijs — graag op hun wenken bedienen. De sector van het zakentoerisme schat het omzetverlies in België door corona op 2,3 miljard euro en vraagt zich af: keert dat geld ooit weer terug?

Wanneer gewone stervelingen in toeristenplunje hun plekje zochten op het vliegtuig, zaten zij vooraan al in een comfortabelere stoel aan het raam. Niet zelden achter een laptop om alle schaarse minuten nog te benutten, of met een lapje voor de ogen om met een powernap krachten op te doen voor een lange dag vergaderen. Maar sinds corona uitbrak, blijft businessclass leeg. Zakenreizen liggen wereldwijd grotendeels aan banden. Werkgevers aarzelen hun personeel ‘voor de job’ uit te leveren aan het gevaar op besmetting, veel bestemmingen zijn rood ingekleurd en zakenreizen gelden in ons land doorgaans niet als essentieel.

Maar worden ze na de pandemie wél weer essentieel? Bedrijven die door corona een hap uit hun omzet zien verdwijnen, zullen hun uitgaven tegen het licht houden. En managers die de voorbije maanden noodgedwongen de webcam hebben aangezet voor een meeting staan mogelijk niet langer te springen om ’s morgens vroeg de wekker te zetten voor een retourtje Londen, gewoon voor een lange babbel.

Businesslounges, duurdere routes

Volgens de Nationale Bank verwacht een kwart van de bedrijven een daling van de zakenreizen. In een bevraging in de VS bij 300 grote bedrijven geeft 66 procent aan dat corona zal zorgen voor meer ‘zoomen’ in plaats van zakenreizen. Wie wil nog een jetlag of een halve dag wachten op de luchthaven wanneer je ook aan de keukentafel kan overleggen met klanten of collega’s? In dat geval zit een grote groep bedrijven flink in de penarie. Zakenmensen vormen dan maar 10 procent van alle passagiers van de grote vliegmaatschappijen, ze zorgen — dankzij die comfortabele stoelen, businesslounges, gepeperde lastminutetickets en duurdere routes weg van vakantiebestemmingen — wel voor de helft van de inkomsten.

Wij verkopen nog zakenreizen, maar het is heel miniem. Ook omdat er bedrijven zijn die het niet meer riskeren door al die wisselende kleurencodes. Extra zuur, want we horen geregeld dat er zakenmensen via Nederland en Duitsland wel op hun bestemming geraken Jan Van Steen, CEO Omnia Travel

Jan Van Steen, CEO van het in zakenreizen gespecialiseerde Omnia Travel, heeft de kostprijs van corona al berekend. Een studie van onder meer beroepsvereniging BTO (Belgian Travel Organisation) schat de omzet van zakenreizen in ons land pre-corona jaarlijks op 2,9 miljard euro.

“Onze cijfers gaan over de zakenreizen die in België geboekt worden bij een reisbureau of TMC (Travel Management Company). American Express, Wagonlit Travel, BCD, Uniglobe, Omnia, FCM, BTS en Travelplus zijn de grootsten in ons land. De lijnvluchten, de zakenreizen met lagekostenmaatschappijen, geboekte hotels, autoverhuur en treinen zitten in dat cijfer, net als uitgaven in ons land voor meetings, incentives en congressen.”

Van Steen: “Door corona zal onze totale omzet dit jaar naar verwachting dalen met 81 procent. We houden dus nog 550 miljoen euro over. Met Omnia Travel hadden we vorig jaar een omzet van 70 miljoen euro en ik vermoed dat er nog minder dan een derde overblijft. De sector doet beroep op tijdelijke werkloosheid en overbruggingskredieten. Wij verkopen nog zakenreizen — er zijn bedrijven in de maritieme branche die hun personeel in het buitenland moeten wisselen, auditeurs die ter plaatse moeten en ook technici die in het buitenland wat moeten herstellen — maar het is heel miniem. Ook omdat er bedrijven zijn die het niet meer riskeren door al die wisselende kleurencodes die België aan andere landen geeft. Extra zuur, want we horen geregeld dat er zakenmensen via Nederland en Duitsland wel op hun bestemming geraken. We vragen een uniforme aanpak voor Europa.”

In Brussel hebben we vijf vestigingen, twee zijn er open. En zelfs daar is de bezetting amper 20 procent. In bepaalde buurten — zeker de Europese wijk — draaien wij normaal op 80 à 90 procent zakenmensen. Congressen organiseren wij ook geregeld voor honderden mensen, maar die zijn allemaal afgelast Hans Van der biesen, Thon Hotels

Ook het hotelwezen is al jaren grote fan van gasten met ronkende titels op het businesskaartje. Grote ketens zoals Marriott en Hilton factureren 70 procent van hun omzet aan bedrijven. Analisten verwachten dat het nog jaren zal duren eer dat cijfer weer op peil zal zijn. De Noorse keten Thon Hotels heeft in Brussel vijf vestigingen.

“Twee zijn er open”, zegt directeur Hans Van der biesen. “Maar zelfs daar is de bezetting amper 20 procent. In bepaalde buurten — zeker de Europese wijk — draaien wij normaal op 80 à 90 procent zakenmensen. Brussel is het hart van Europa en dus hebben grote bedrijven hier ook veel lobbyisten, maar die zijn er nu niet. Congressen organiseren wij ook geregeld voor honderden mensen, maar die zijn allemaal afgelast. Volgende week is er nog eens een Europese top, maar dat is een druppel op een hete plaat. Wij hebben 1.500 kamers en ook wat residenties voor lange verblijven, en dat wis je niet uit met toerisme, want dat is tegenwoordig ook heel mager. Dat is trouwens een heel ander cliënteel, want door de hoge vraag zijn hier normaal de prijzen voor de kamers door de week flink hoger dan in het weekend. Benieuwd of dat zal blijven na corona als de vraag lager is dan het aanbod.”

Geld aan toesteken

Volgens Toerisme Vlaanderen geven Belgische toeristen gemiddeld zo’n 165 euro per etmaal uit in een stad. Bij buitenlandse toeristen is dat 146 euro, maar bij zakenmensen stijgt dat gemiddelde cijfer fors naar 250 euro. “Dat missen we enorm”, klinkt het bij restaurant Maison du Luxembourg, waar chef Philippe Lecomte in de potten roert. Zaakvoerder Yves Devos telt normaal 65 couverts ’s middags en dat zijn voor het merendeel zakenlunches.

“De tijd van de peperdure wijnen tijdens de lunch is wel wat gepasseerd, maar de politici en zakenmensen spenderen toch nog flink wat aan onze menu’s. ’s Avonds verzorgen we geregeld banketten voor bedrijven en ook dat is volledig geschrapt. We houden nog 20 procent omzet over en we steken er nog geld aan toe. ’t Is akelig, dit is voor Brussel erger dan de aanslagen op Zaventem.”

