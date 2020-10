138 banen in gevaar na herstructurering bij Lunch Garden: “Aandeelhouders keerden zichzelf nog 37 miljoen euro uit en nu is zogezegd het geld op”

“Wie nog nooit in Lunch Garden is geweest, mist niets. De puree, het stoofvlees, de vol-au-vent: smaakt allemaal hetzelfde, maar niet per se naar eten. Ik heb eens tegen mijn vrouw gezegd: ‘Amai, de steak is hier fel verbeterd, maar toen had ik per ongeluk mijn servet in mijn mond gestoken’.” Philippe Geubels kreeg twee jaar geleden de zaal plat tijdens een Taboe-uitzending over armoede, maar ‘s anderendaags ook een boze telefoon van de CEO van Lunch Garden. Want Annick Van Overstraeten had samen met haar personeel jarenlang hemel en aarde bewogen om de keten af te helpen van het imago van oubollige baanrestaurants - in ‘66 gestart als ‘cafetaria GB’ - waar alleen prijsbewuste bejaarden zich graag laten opscheppen om dan op een houten bankje tussen de plastic planten te gaan zitten.

Het investeringsfonds achter Lunch Garden - een tak van de steenrijke Nederlandse familie Brenninkmeijer, oprichters van C&A - investeerde tientallen miljoenen om de restaurants op te fleuren. Er kwam ook een kwaliteitsinjectie op de menukaart zonder de prijzen bruusk naar omhoog te jagen en het concept viel de jongste jaren vooral bij gezinnen in de smaak. Volgens Lunch Garden nemen 1,2 miljoen Belgen af en toe al eens een plateau van de hoge stapel.

Jaaromzet groeit

Soms zelfs zonder te weten dat ze bij Lunch Garden de knieën onder tafel steken, want het bedrijf opende restaurants in ziekenhuizen en zelfs musea zoals Bokrijk, het Afrikamuseum en het Gallo-Romeins Museum, zonder dat ze er als ‘Lunch Gardens’ uitzagen. Het was allemaal geen vergeefse moeite. De jaaromzet van Lunch Garden groeit al jaren tot, volgens de jongste cijfers, 145 miljoen euro en een brutowinst van 16 miljoen euro.

“Zozeer dat de investeringsmaatschappij vorig jaar op zoek ging naar een koper om te cashen”, vertelt een insider. “Maar de deal ging niet door en in plaats van te verzilveren gingen ze een dure lening aan om schulden te herfinancieren en daarna keerde het bedrijf een superdividend uit aan de aandeelhouders. Met als gevolg dat er sinds het uitbreken van corona door die nieuwe schuld een molensteen rond de nek hangt van het bedrijf omdat de investeerders niet opnieuw met het geld op de proppen komen.”

Het aanbod is tegenwoordig heel mager. Er is geen ontbijt meer en er is geschrapt in de menukeuze Bjorn Desmet

Geen vet meer

De familie Brenninkmeijer zou intussen uit het investeringsfonds achter Lunch Garden zijn gestapt. CEO Annick Van Overstraeten is sinds mei na een conflict over de te varen koers vertrokken met in haar spoor nog enkele toppers. Ann Biebuyck - de voormalige inkoopdirecteur - heeft als CEO de taak Lunch Garden door de crisis en de herstructurering te loodsen. Zij laat namens een woordvoerder weten dat het bedrijf een derde minder omzet draait door corona en dat er geen vestigingen gesloten zullen worden.

Hoe dat te rijmen valt met het laten gaan van 138 van de 1.100 personeelsleden, wil vakbondssecretaris Bjorn Desmet (ABVV Horval) zich in het kader van de wet-Renault graag eens laten uitleggen de volgende weken. “Na de lockdown was er maar 3 miljoen euro in kas om de restaurant te laten draaien en het aanbod is tegenwoordig heel mager. Er is geen ontbijt meer en er is geschrapt in de menukeuze. Lunch Garden draaide goed de voorbije jaren, maar na enkele herstructureringen was er geen gram vet meer in het bedrijf. De vol-au-vent, de balletjes in tomatensaus, de gebakjes: dat wordt allemaal aangekocht en opgewarmd. En dan nog zijn er handen tekort en zijn er op drukke momenten openstaande vacatures. Hoe kunnen ze het dan met minder volk runnen? Het is te begrijpen dat restaurantketens zoals Lunch Garden het lastig hebben in corona, maar het liquiditeitsprobleem gaat verder dan de pandemie. De aandeelhouders hebben zichzelf 37 miljoen euro uitgekeerd dit voorjaar en nu is zogezegd het geld op. Dan is het heel zuur om met een plan dat op drijfzand is gebaseerd en niet realiseerbaar is mensen te gaan afdanken. Wat zou de herstructurering trouwens besparen in deze coronacrisis? De helft van het personeel staat nog op tijdelijke werkloosheid, wat betekent dat er niet opeens geld binnenkomt als je mensen ontslaat.”

