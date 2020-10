138 banen in gevaar bij Lunch Garden: directie betreurt "niet-constructieve houding" van socialistische vakbond ADN

09 oktober 2020

17u24

Bron: Belga 0 Economie Bij Lunch Garden dreigt een clash tussen directie en personeel, na de aankondiging eerder deze week dat er 138 van de ongeveer 1.100 banen zullen moeten verdwijnen bij de restaurantketen. Dat zegt vakbondsafgevaardigde Bjorn Desmet vrijdag. Donderdag werd al een actie-aanzegging ingediend en volgens de directie waren er vrijdag al stakingsacties in zeven restaurants. De directie betreurt de "niet-constructieve houding" van de socialistische vakbond.

De vakbond is gestart met informatiesessies en wil daarvoor de nodige tijd voorzien, klinkt het. Deze infosessies gebeuren verspreid over de vele vestigingen van Lunch Garden, in shiften, en dat kan hier en daar leiden tot werkonderbrekingen, erkent hij. Vrijdagochtend bleven onder meer de vestigingen in Bierges, Jambes en enkele restaurants in Luik gesloten.

‘Druk om actie-aanzegging’

Volgens Desmet komt de druk om een actie-aanzegging in te dienen vooral van onderuit. "De mensen zijn het beu. Het plan van de directie om 138 banen te schrappen staat ook volledig haaks op de huidige werking van de keten.”



Hij wijst erop dat de aankondiging van het collectief ontslag op dit moment geen financiële meerwaarde creëert. "Heel wat personeel is door de coronacrisis toch al technisch werkloos. We verwachten dat dit nog maanden zo zal zijn." Daarnaast wijst hij erop dat, eenmaal de restaurantketen weer op kruissnelheid zal draaien, "we alle handen zullen nodig hebben (...) In het verleden was er al personeel tekort.”

Ondernemingsraad

Vrijdag vond normaal gezien een ondernemingsraad plaats, maar daar wilde het ABVV niet aan deelnemen. "We willen eerst de tijd nemen om het personeel te consulteren. Dinsdag is er een nieuwe ondernemingsraad, waar we wel aanwezig zullen zijn", aldus Desmet. Door de afwezigheid van de socialistische vakbond kon de ondernemingsraad uiteindelijk niet plaatsvinden.

"We betreuren het ten zeerste dat we de gesprekken met de personeelsvertegenwoordigers vandaag niet hebben kunnen voortzetten. Onze prioriteit is om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen en eventuele naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken", zegt CEO Ann Biebuyck. "Zulke acties, terwijl het bedrijf door een moeilijke periode gaat, dragen niet bij tot de bereidheid om oplossingen te vinden voor de toekomst van het bedrijf en zijn personeel."

ACV boos

Ook ACV reageert verbolgen op het wegblijven van ABVV. "De gemiste afspraak van vandaag en het gebrek aan concrete informatie sinds de aankondiging van de directie om werknemers te ontslaan, dragen bij aan de onzekerheid en de stress voor het duizendtal werknemers", klaagt de christelijke vakbond. Op de ondernemingsraad had er meer duidelijkheid kunnen worden verschaft, luidt het.

Lunch Garden heeft 75 restaurants in ons land. Voorlopig zijn geen sluitingen gepland.

