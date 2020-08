126 banen op de tocht bij ict-dienstverlener Getronics Belux: “Wij veroordelen dit soort chantage” SVM

12 augustus 2020

19u13

Bij ict-dienstverlener Getronics Belux dreigen 126 banen te sneuvelen. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront. De bonden hebben het over "chantage".

Volgens het vakbondsfront zette de directie de bonden op 3 augustus voor "een onmogelijke keuze". Ofwel moest het resterende personeel na de herstructurering veel minder gaan verdienen, ofwel volgde er een faillissement. “Het gemeenschappelijk vakbondsfront veroordeelt dit soort chantage sterk”, klinkt het.

De wijzigingen kaderen in een overname door GSH Private Capital Limited. Volgens het vakbondsfront moesten 126 van de 336 medewerkers afgedankt worden “zonder de gebruikelijke procedure-Renault te doorlopen." Het resterende personeel zou bovendien een loonsverlaging tot 15 procent moeten slikken. Die operatie moest voor eind augustus zijn afgerond, luidt het.

“Woede is enorm”

De vakbonden hadden eergisteren een ontmoeting met de directie "in de hoop een fatsoenlijker voorstel te ontvangen". "Er wordt nog op een antwoord gewacht.”

Gisteren vond er een algemene personeelsvergadering plaats, de werknemers werden dan geïnformeerd over de situatie. "De woede en teleurstelling is enorm. Dat zal de komende dagen ongetwijfeld nog aan de oppervlakte komen. Een aanvraag tot verzoening zal alvast worden voorgelegd aan het paritair comité in de hoop de sociale dialoog te herstellen.”