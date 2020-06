10 procent van Air France-piloten op straat kv

23 juni 2020

18u26

Bron: ANP 0 Economie Bij luchtvaartmaatschappij Air France, de Franse tak van Air France-KLM, vertrekken eind dit jaar 403 piloten. Dat komt neer op 10 procent van het totaal aantal vliegers. Volgens vakbond SNPL, die met het nieuws naar buiten kwam, is met de piloten een vrijwillige vertrekregeling overeen gekomen.

Bij de piloten die bij de maatschappij vertrekken zijn ook de bestuurders van de A380 superjumbo's. Deze vliegtuigen worden door de maatschappij langzaamaan uitgefaseerd.

Zowel bij Air France als zusterbedrijf KLM hakt de coronacrisis er hard in. Veel vliegtuigen blijven aan de grond, al dan niet door reisbeperkingen of de mindere vraag naar tickets. Ook het herstel verloopt traag.



Bij KLM wordt eveneens gesproken over ingrepen. Van de circa 30.000 medewerkers zouden er naar verluidt zo’n 6.000 al dan niet gedwongen moeten vertrekken.