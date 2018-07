10 miljoen flessen Spaanse rosé verkocht als Franse Arne Adriaenssens

09 juli 2018

16u21

Bron: The Local 0 Economie Wie deze zomer een fles rosé in huis haalt, leest best aandachtig het etiket. Tien miljoen flessen Spaanse wijn worden door sluwe marketing als het Franse topproduct verkocht. Enkel wie zeer aandachtig het label bestudeerd, kan het onderscheid maken.

Fraude in het wijncircuit. Ongeveer tien miljoen flessen roséwijn worden in de supermarkten verkocht als Franse delicatesse. Dat bevestigt de Franse fraudebestrijdingsdienst DGCCRF. De labels worden slinks ‘verfranst’ waardoor de Spaanse oorsprong amper te achterhalen valt.

Vaak kiezen ze voor een foto van een Frans wijnkasteel en zetten ze er in grote letter ‘gebotteld in Frankrijk’ op. Dit betekent echter niet dat ook de druiven Frans zijn. Wie de kleine lettertjes gaat bestuderen, vindt op de achterkant in kleine lettertjes “Origine: Spanje”. Maar daar zoekt de gemiddelde consument niet naar.

Rosétekort

De bulkprijs van Spaanse wijn was dit jaar 34 eurocent per liter. Voor Franse wijnen schommelt dat tussen de 75 en 90 eurocent. Meer dan dubbel zoveel dus. Wie het Spaanse spul tegen Franse prijzen aan de man brengt, kan hier dan ook een aardige duit aan verdienen.

Reden voor de fraude op grote schaal is het rosé-tekort dat in het voorjaar werd voorspeld. Er waren geruchten dat er door de opwarming van de aarde te weinig rosé voor handen zou zijn om alle mondjes te vullen. Waarschijnlijk zagen vele slinkse wijnboeren hier plots kansen.