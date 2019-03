10 miljard euro op weg naar aandeelhouders van Belgische bedrijven kv

30 maart 2019

05u56

De Belgische bedrijven op de beurs keren dit jaar 9,95 miljard euro dividenden uit. Dat is een vijfde minder dan vorig jaar. Maar die daling is alleen te wijten aan de halvering van de coupon bij AB InBev. Zonder de biermogol stijgen de winstuitkeringen met 21 procent, schrijven De Tijd en L'Echo vandaag.

Twee op de drie ondernemingen die een dividendtraditie hebben, verhogen hun coupon. Het gemiddelde dividendrendement loopt op tot 3 procent netto. De dividendbonanza is in de eerste plaats te danken aan de sterke resultaten van beursgenoteerd België. De gezamenlijke nettowinst steeg met 12,8 procent naar 12,5 miljard euro (ex AB InBev). De hogere winsten komen niet zozeer van kostenbesparingen. Twee op de drie ondernemingen slaagden erin hun omzet op te krikken.

De bedrijven zijn gezond genoeg om wat guller te zijn. Ze keren amper de helft van hun nettowinst uit, tegenover 70 procent twee jaar geleden. De schuldgraad blijft met 49 procent historisch laag. Vooral de familiale bedrijven blinken uit.

Ondernemingen als Miko, Brederode, Sioen, Spadel, Texaf of VGP trekken hun dividenden met meer dan een tiende op, én investeren nog volop. Resilux en Lotus Bakeries verhogen hun coupon met de helft. Moury Construct trakteert dit jaar zelfs op een dubbel dividend.