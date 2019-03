1 op de 9 Belgen had vorig jaar te maken met agressie op het werk Redactie

1 op de 9 Belgen heeft vorig jaar te maken gehad met agressie op de werkvloer. Dat kan gaan van beledigingen en bedreigingen tot fysiek geweld. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDEWE. Zo'n 20.000 mensen krijgen wekelijks te maken met agressie op hun werk.

Ook Stefaan Lauwereys maakte het mee. Hij werkt al 32 jaar als cipier, maar kreeg vier maanden geleden plots te maken met agressie. Hij werd aangevallen door een gedetineerde en kreeg twee slagen in het gezicht. Hij verloor zelfs het bewustzijn.

Stefaan is ondertussen terug aan het werk. Hij kreeg psychologische begeleiding, maar toch is het soms nog moeilijk. Stefaan begon aan zichzelf te twijfelen: “Ben ik nog wel capabel om na 32 jaar deze job te doen? Dat blijft door je hoofd spoken. Je slaapt er slecht van.”

Slachtoffers van agressie hebben ook twee keer zoveel kans op een burn-out. Daarom is een goede opvolging en begeleiding na een incident heel belangrijk, zegt IDEWE.

De agressie komt het meeste voor in sectoren waar overwegend mannen werken of waar er veel contact is tussen mensen. Zo staat de bouwsector op de eerste plaats, gevolgd door bepaalde overheidsdiensten zoals politie en op drie staat de industrie.