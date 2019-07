1 op 4 leningen is voor tweede verblijf: Belg heeft ook tweede baksteen in de maag Philippe Ghysens

09 juli 2019

05u12 2 Economie De Belg sluit steeds meer leningen af voor een tweede verblijf, en het ontleende bedrag wordt steeds groter. Vorig jaar leenden we gemiddeld 199.500 euro, tegenover 155.000 euro in 2016, zo blijkt uit cijfers van BNP Paribas Fortis. “De Belg stopt zijn geld nog altijd liever in bouwstenen.”

Eén op de vier hypothecaire kredieten die BNP Paribas Fortis vorig jaar verstrekte, was bestemd voor de aankoop van een tweede verblijf. In 2017 was dat nog één op de vijf. Het aantal leningen dat bestemd is voor de aankoop van een tweede woning steeg tussen 2017 en 2018 met 14 %. De gemiddelde looptijd is 198 maanden en het maandelijks bedrag is 624 euro. Gemiddeld is de koper 44 jaar.

De Belg blijft dus ook met een tweede baksteen in de maag zitten. “De verklaring ligt steeds weer bij die lage rente op de spaarrekeningen”, zegt Sébastien Degand, hoofd Leningen bij BNP Paribas Fortis. “De mensen zijn nog niet bereid om te investeren in fondsen omdat daar toch meer onzekerheid is over de opbrengst. Dus steken ze hun geld in bouwstenen. Die leveren een combinatie op van er zelf plezier aan beleven en geld terugkrijgen.”

Bijverdienste

De voorkeur van de investeerders gaat uit naar een huis (60%). Appartementen zijn goed voor 27% van de kredieten en commercieel vastgoed en bouwgronden voor 13%. Aan de kust liggen de verhoudingen wel anders. Daar zijn 6 op de 10 kredieten voor een appartement en 4 op de 10 voor een huis. Populairste locatie is daar nog steeds Knokke, gevolgd door Oostende en Blankenberge. “We zien dat 60% van alle kredieten bestemd is voor een tweede verblijf dat huurgeld moet opbrengen, de rest is voor eigen gebruik”, zegt Degand. “In studentensteden is er grote vraag naar huurwoningen. Niet verwonderlijk dat 1 aangekochte woning op de 5 in Leuven en Antwerpen bestemd is voor verhuur. Mensen kopen daar iets om bij te verdienen.”

Helemaal anders is de situatie bij tweede verblijven in het buitenland: hun aandeel neemt af. In 2017 was 20% van de kredieten bestemd voor een aankoop in het buitenland, vorig jaar was dat nog 10%. Spanje blijft de topfavoriet, gevolgd door Frankrijk en Italië. Slechts 13% van de tweede verblijven is bestemd om huurgeld op te brengen. De Belg die in het buitenland koopt, gaat er vooral zelf wonen. “Ik kan dat begrijpen”, aldus nog Sébastien Degand. “Het is niet evident om van op afstand alles te regelen. Een huis in eigen land verhuren is toch iets minder omslachtig.”

