1,4 miljard euro weggeveegd: Bpost krijgt dreun op de beurs ep

14 maart 2018

09u45

Bron: belga 0 Economie Bpost is vandaag op de Brusselse beurs dertien procent lager geopend, nadat het postbedrijf gisteren lager dan verwachte cijfers en vooruitzichten presenteerde. Het gaat om de grootste koersval sinds de beursintroductie van bpost in 2013. Het verlies diepte zelfs uit tot 20 procent, of 1,4 miljard euro aan beurswaarde die is weggeveegd in enkele uren tijd.

De koersval was zo groot dat omstreeks 09.45 uur de koers zelfs even werd onderbroken. Het ging om een automatische en technische onderbreking wegens de grote volatiliteit. Beleggers reageren vooral teleurgesteld op de vooruitzichten voor dit jaar die bpost gisteren de wereld instuurde. Het bedrijf gaat uit van een recurrente ebitda-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 560 à 600 miljoen euro, terwijl analisten hadden gerekend op 647 miljoen euro.

Topman Koen Van Gerven temperde dinsdag te hoge verwachtingen bij het postbedrijf. "Bpost is aan het vervellen en dat zal niet zonder pijn gaan", zei hij. Het bedrijf kampt met een sneller dalende brievenpost en bij de overname van het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial zijn wat lijken uit de kast gevallen. "Een aantal uitdagingen kenden we al, maar we troffen er ook zaken aan waarvan we toch wat geschrokken zijn", aldus Van Gerven. "Maar die zijn verre van onoplosbaar."

Geen groeiaandeel meer

Volgens KBC-econoom Tom Simonts zijn het niet zozeer de cijfers die de belegger hebben ontgoocheld, maar vooral de perceptie. "Bpost is van een groeiaandeel veranderd in een stabiel aandeel. En dat kost hen 20 procent", aldus de senior financial economist van KBC.

"De jaarcijfers waren redelijk, maar niet echt wauw. Ze lagen onder de verwachtingen die al niet erg optimistisch waren", zegt Simonts. Wat bpost vooral parten speelt is het besef dat de marktdrijvers van bpost - met name de pakjespost - ook tegenwind kunnen kennen, zoals de stijgende transportkost. "De locomotiefjes zoals pakjes en Radial blijken iets zwaardere wagonnetjes dan verwacht te hebben", aldus de KBC-econoom. "Net als hun concurrenten blijkt bpost minder controle op de markt te hebben dan gedacht". Ook het feit dat de brievenpost - een cashkoe voor het postbedrijf - sneller daalt dan verwacht, weegt op de koers.