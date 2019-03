1+2 gratis-actie Albert Heijn mag niet SSL

05 maart 2019

05u13 0 Economie Eén product kopen en er twéé gratis bij krijgen: het was een straffe stunt van Albert Heijn, begin februari. Maar in ons land mag je niet verkopen met verlies, en met die actie heeft de Nederlandse keten dat verbod geschonden. Dat heeft de Economische Inspectie geoordeeld.

De 1+2 gratis-actie was een voltreffer voor Albert Heijn: binnen een dag waren de rekken met de producten in promotie leeg. Maar was die stunt wel in regel met het verbod op verkopen op verlies? Dat wilde minister voor Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) weten, dus stuurde hij de Economische Inspectie naar het hoofdkantoor van Albert Heijn om de boekhouding uit te vlooien. Dat onderzoek is nu afgerond. Conclusie: de keten is in overtreding.

De Economische Inspectie bekijkt of ze Albert Heijn een schikking zal voorstellen, dan wel of ze de zaak zal doorgeven aan het gerecht. Peeters neemt de vlucht vooruit: hij nodigt Albert Heijn uit voor overleg. “Lage prijzen zijn goed voor de consument, maar bij verkopen met verlies wordt normale concurrentie onmogelijk”, zegt hij. “Grote spelers kunnen zo de kleintjes wegconcurreren en de markt domineren. Dat kunnen we niet toelaten.”