1.000 van de 4.200 jobs verdwijnen bij Brussels Airlines HAA Robby Dierickx

26 juni 2020

14u30

Bron: Belga 22 Economie De directie en vakbonden bij Brussels Airlines hebben vrijdag het sociaal plan voor de herstructurering van de luchtvaartmaatschappij officieel ondertekend. Zowat 1.000 van de 4.200 jobs bij de maatschappij verdwijnen. Het is de bedoeling het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Nu moet er nog duidelijkheid komen over steun van de overheid en moedermaatschappij Lufthansa.

De sociale partners hadden woensdag al een principeakkoord bereikt over de besparingsplannen bij Brussels Airlines. Na zes weken onderhandelen raakten ze het toen eens over het sociaal plan bij de afslanking, over een nieuwe verloningsstructuur voor wie blijft, en over een aanpassing van de uurroosters van het vliegend personeel.

Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een competitief bedrijf op lange termijn Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines

Vrijdag werd het luik “sociaal plan” officieel ondertekend. “Er is een akkoord bereikt over een reeks structurele maatregelen die nodig zijn om competitiviteit van de luchtvaartmaatschappij te vergroten en daarmee haar werknemers een langetermijnperspectief te bieden”, zo deelde de directie na afloop mee in een persbericht.



“Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een competitief bedrijf op lange termijn”, voegde CEO Dieter Vranckx daaraan toe. “Met dit transformatieplan beginnen we met de opbouw van een financieel gezonde luchtvaartmaatschappij die in een eerste fase kleiner en structureel rendabel wordt, om daarna opnieuw te groeien.”

Vakbonden

De vakbonden bevestigen dat ze hun handtekening hebben gezet. “Daarmee is de eerste fase van de wet-Renault op bedrijfsherstructureringen afgerond”, reageert Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB. “De directie zal de komende dagen het personeel informeren” over de inhoud van het sociaal plan. Ook de vakbonden zullen informatiesessies organiseren.

Hoeveel naakte ontslagen er uiteindelijk zullen vallen, is nog niet duidelijk. “Er zijn wel wat mensen die vrijwillig weg willen, maar het blijft afwachten hoeveel dat er uiteindelijk zullen zijn”, zegt Anita Van Hoof van de socialistische bediendebond BBTK. Andere werknemers kunnen met (brug)pensioen, kunnen tijdskrediet nemen, deeltijds werken of onbetaald verlof nemen. Pas als die aantallen gekend zijn, zal ook duidelijk worden hoeveel ontslagen er nog vallen. Volgens de vakbondsvrouw zullen de meeste banen - zowat 600 - verdwijnen bij het grondpersoneel.

Voor diegenen die vertrekken, komt er een tewerkstellingscel. De betrokkenen zullen gedurende een jaar begeleid worden naar een nieuwe job. “Dit geldt ook voor de werknemers die vrijwillig vertrekken”, benadrukken Lemberechts en Van Hoof. “De regeling voor diegenen die vrijwillig vertrekken, is dezelfde als die voor de mensen die ontslagen worden.”

Financiering

Het hele sociaal plan staat nog onder voorbehoud van één element, zo geeft vakbondsvrouw Van Hoof nog mee: de financiering. Lufthansa zou immers de reorganisatie betalen, terwijl er ook nog gesprekken lopen met de federale regering over steun voor Brussels Airlines om de coronacrisis te overleven. De overheidssteun zou minstens 290 miljoen euro bedragen.

Brussels Airlines “hoopt op een positief resultaat van de lopende gesprekken over de financiële steun die nodig is om de gevolgen van deze ongekende crisis te boven te komen en het bedrijf te herstructureren”, zegt de maatschappij zelf.

We begrijpen dat de regering spijkerharde garanties van Brussels Airlines wil, maar het is wel belangrijk dat de luchtvaartmaatschappij gered wordt Paul Buekenhout, vakbondssecretaris van ACV

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) zei eerder dat hij verwachtte dat de onderhandelingen over federale steun in een beslissende fase zouden komen eens het sociaal plan was goedgekeurd en de aandeelhouders van Lufthansa het Duitse reddingsplan van 9 miljard euro hadden goedgekeurd. Dat gebeurde donderdag.

Volgens ACV-vakbondssecretaris Paul Buekenhout ligt de bal na het sociaal akkoord in het kamp van de federale regering. “We begrijpen dat de regering spijkerharde garanties van Brussels Airlines wil, maar het is wel belangrijk dat de luchtvaartmaatschappij gered wordt. Is dat niet het geval, dan dreigt Brussels Airport een regionale luchthaven te worden en dat willen we absoluut vermijden.”

In de loop van volgende week zetten directie en vakbonden van Brussels Airlines normaal ook hun krabbel onder de andere onderdelen waarover woensdag een principeakkoord was bereikt: de arbeidsvoorwaarden voor de personeelsleden die aan boord blijven, zoals looninlevering en uurroosters.