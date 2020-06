1.000 van de 4.200 jobs op de helling bij Brussels Airlines HAA

26 juni 2020

14u30

Bron: Belga 22 Economie Bij Brussels Airlines staan 1.000 van de 4.200 banen op de tocht. De bedoeling is om zoveel mogelijk in te zetten op vrijwillig vertrek en brugpensioen (SWT), zodat het aantal naakte ontslagen kan worden beperkt.

De directie en de drie vakbonden bij Brussels Airlines hebben vandaag het sociaal plan voor de herstructurering van de luchtvaartmaatschappij officieel ondertekend tijdens een ondernemersraad, zo meldt de directie. Woensdag was al een principeakkoord bereikt.

Ook voor de coronacrisis had het luchtvaartbedrijf het al moeilijk door onder meer de concurrentie van goedkope tickets en hoge kosten. De virusuitbraak, waardoor veruit de meeste vliegtuigen sinds half maart aan de grond stonden, duwde Brussels Airlines nog dieper in de problemen.

De maatregelen die nu officieel zijn goedgekeurd zijn nodig “om de competitiviteit van de luchtvaartmaatschappij te vergroten en daarmee haar werknemers een langetermijnperspectief te bieden”, klinkt het.

Met de overeenkomst wordt het aantal gedwongen ontslagen beperkt tot een minimum, zegt de directie. Er staan 1.000 van de 4.200 banen op de tocht. De bedoeling is zo veel mogelijk in te zetten op vrijwillig vertrek en vervroegd pensioen. De werknemers die het bedrijf verlaten, zullen “uitgebreid ondersteund worden bij het zoeken naar een nieuwe job en/of het realiseren van een carrièreswitch”, aldus de directie.

Aan vakbondszijde wordt de ondertekening van het sociaal plan bevestigd. “Daarmee is fase 1 van de wet-Renault op bedrijfsherstructureringen afgerond”, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond. “De directie zal de komende dagen het personeel informeren.”

Brussels Airlines is een dochter van de Duitse luchtvaartreus Lufthansa die in onderhandeling is met de Belgische regering over staatssteun van circa 300 miljoen euro. “De Belgische overheid heeft zich de voorbije weken steeds bijzonder redelijk en constructief opgesteld. Wanneer iedereen met die ingesteldheid rond de tafel zit, is een vruchtbaar akkoord mogelijk,” zei minister van Financiën Alexander De Croo daar woensdag over. Hij is tevreden met het sociaal akkoord.