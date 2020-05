1.000 banen op de tocht bij Brussels Airlines, vloot krimpt met 30 procent, 22 bestemmingen verdwijnen TT

12 mei 2020

11u21 0 Economie Er verdwijnen bij Brussels Airlines 1.000 van de ruim 4.000 banen. Dat verneemt onze redactie uit vakbondskringen en bevestigt het bedrijf in een persbericht. De vloot krimpt met 30 procent van 54 naar 38 vliegtuigen. Bedoeling is dat Brussels Airlines “opnieuw op een rendabele manier zal kunnen groeien zodra de vraag naar vliegreizen zich heeft hersteld tot een niveau van het nieuwe normaal”, zegt het bedrijf. Naar verwachting zal dat pas in 2023 zijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines staat vanochtend een bijzondere ondernemingsraad op de agenda. De directie van het bedrijf stelt er haar plan voor om “Brussels Airlines van een duurzame toekomst te verzekeren na de coronacrisis”. Volgens Brussels Airlines zal de vraag naar vliegreizen in 2021 nog altijd 25 procent lager liggen dan voor de crisis en kan de sector pas op zijn vroegst in 2023 rekenen op een vraag die weer op het niveau van 2019 ligt.

“Kosten structureel verlagen”

Samen met de sociale partners zal het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum worden herleid, zegt het bedrijf in een mededeling. 75 procent van het personeel kan aan de slag blijven. Ook komt er een “vereenvoudiging van de beloningsstructuur van de werknemers”.



“Om Brussels Airlines een toekomst te geven, moet de maatschappij haar kosten structureel verlagen om competitief te kunnen zijn”, klinkt het in de mededeling. “Om de huidige ongeziene crisis te doorstaan vraagt de maatschappij bovendien de steun van zowel haar aandeelhouder Lufthansa als van de Belgische overheid. In het kader van haar transformatieplan pakt Brussels Airlines daarom haar kostenstructuur structureel aan en optimaliseert de maatschappij haar netwerk door niet of nauwelijks winstgevende routes te schrappen.”

Sinds de tijdelijke stopzetting van al haar vluchten op 21 maart verliest de maatschappij naar eigen zeggen een miljoen euro per dag door inkomstenverlies en door onvermijdelijke doorlopende kosten zoals de huur- en onderhoudskosten van vliegtuigen.

Bij Brussels Airlines was men voor de coronacrisis al met een reorganisatie bezig - het toekomstplan “Reboot”. De hoop was om met voornamelijk vrijwillig vertrek de maatschappij af te slanken en de winstgevendheid op te krikken. Nu zou het de bedoeling zijn vanaf 2024 weer winst te maken.