1.000 banen op de tocht bij Brussels Airlines, ook vloot krimpt met 30 procent, “duidelijk signaal” nodig van Lufthansa, zegt regering TT SWA

12 mei 2020

11u21 30 Economie Er verdwijnen bij Brussels Airlines 1.000 van de ruim 4.000 banen. De vloot krimpt met 30 procent van 54 naar 38 vliegtuigen, en meer dan 20 bestemmingen worden geschrapt. Bedoeling is dat Brussels Airlines “opnieuw op een rendabele manier zal kunnen groeien zodra de vraag naar vliegreizen zich heeft hersteld tot een niveau van het nieuwe normaal”, zegt het bedrijf. Naar verwachting zal dat pas in 2023 zijn. De regering ontvangt straks de vakbonden en vraagt van moederbedrijf Lufthansa nu een “duidelijk signaal” over de toekomst van Brussels Airlines.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines stond vanochtend een bijzondere ondernemingsraad op de agenda. De directie van het bedrijf stelde er haar plan voor om “Brussels Airlines van een duurzame toekomst te verzekeren na de coronacrisis”. Volgens het bedrijf zal de vraag naar vliegreizen in 2021 nog altijd 25 procent lager liggen dan voor de crisis en kan de sector pas op zijn vroegst in 2023 rekenen op een vraag die weer op het niveau van 2019 ligt. Brussels Airlines moet dus ingrijpen “om het voortbestaan te kunnen garanderen”.

“Kans op naakte ontslagen is groot”

Daarom zal het bedrijf met 25 procent moeten inkrimpen, en verdwijnen er 1.000 van de ruim 4.000 jobs (goed voor 800 voltijdse equivalenten). Samen met de sociale partners zal het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum worden herleid, zegt het bedrijf in een mededeling, maar de kans dat er naakte ontslagen bij zullen zijn, is “groot”. 75 procent van het personeel kan aan de slag blijven. Ook komt er een “vereenvoudiging van de beloningsstructuur van de werknemers”.



“Om Brussels Airlines een toekomst te geven, moet de maatschappij haar kosten structureel verlagen om competitief te kunnen zijn”, klinkt het in de mededeling. “Om de huidige ongeziene crisis te doorstaan vraagt de maatschappij bovendien de steun van zowel haar aandeelhouder Lufthansa als van de Belgische overheid. In het kader van haar transformatieplan pakt Brussels Airlines haar kostenstructuur structureel aan en optimaliseert de maatschappij haar netwerk door niet of nauwelijks winstgevende routes te schrappen.” Beslist is dan ook om de vloot te herleiden tot 38 vliegtuigen (-30 procent).

“Einde 2020 nog altijd niet helft capaciteit in gebruik”

Volgens CEO Dieter Vranckx zijn luchtvaartmaatschappijen het zwaarst getroffen door de coronacrisis en zullen ze bij de laatste sectoren zijn die weer uit de crisis kunnen geraken. In maart waren er op sommige dagen meer annulaties dan nieuwe boekingen, en ook vandaag staat het aantal nieuwe boekingen 99 procent lager dan normaal. Het mag niet enkel een afbouwscenario zijn, er zal ook geïnvesteerd moeten worden. We verwachten een duidelijk signaal van de Duitse moedermaatschappij.

Het jaar was nochtans goed begonnen voor Brussels Airlines, “met positieve resultaten op het vlak van aantal passagiers en inkomsten”, zegt de CEO. En de maatschappij had een omvangrijk zomeraanbod gepland om een deel van het verloren aanbod van het failliete Thomas Cook België te compenseren.

“Deze ongeziene crisis heeft onze financiële situatie verslechterd, waardoor we genoodzaakt zijn om substantiële en essentiële maatregelen te nemen. De herstructurering is dringend nodig om de huidige crisis te overleven en in de toekomst structureel winstgevend te worden.” Naar verwachting zal Brussels Airlines na de zomer, wanneer de crisis “nog niet voorbij zal zijn”, op 30 procent van de capaciteit functioneren. Eind 2020 zal nog altijd niet de helft van de capaciteit in gebruik zijn.

Het mag niet enkel een afbouwscenario zijn, er zal ook geïnvesteerd moeten worden. We verwachten een duidelijk signaal van de Duitse moedermaatschappij Minister van Financiën Alexander De Croo

Regering verwacht “duidelijk signaal”

De regering ziet straks de vakbonden van Brussels Airlines, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). Hij wil een “geloofwaardig toekomstplan” en “verwacht een duidelijk signaal” van moederbedrijf Lufthansa, klinkt het.

De Croo vindt dat het sociaal overleg alle kansen moet krijgen en dat gedwongen ontslagen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. “We steunen de werknemers daarin en zullen die boodschap vanmiddag ook rechtstreeks aan hen overmaken tijdens een ontmoeting van de federale regering met de vertegenwoordigers van de werknemers”, zegt De Croo.

De Croo, premier Sophie Wilmès (MR) en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zullen de bonden ontvangen. Wilmès noemt de aankondiging over het verlies van mogelijk duizend banen “slecht nieuws voor de werknemers en hun gezinnen, in een context die al zeer onzeker is”.

In regeringskringen valt te horen dat de onderhandelingen met moederbedrijf Lufthansa moeizaam verlopen. Er is nog geen akkoord, en de regering staat in contact met andere betrokken overheden. Lufthansa heeft de Duitse overheid om 9 miljard euro steun gevraagd. De Croo herhaalt dat hij een “geloofwaardig toekomstplan” wil met voldoende garanties over de rol van Brussels Airlines na de crisis. “Het mag niet enkel een afbouwscenario zijn, er zal ook geïnvesteerd moeten worden. We verwachten een duidelijk signaal van de Duitse moedermaatschappij.”

Het is slecht nieuws voor de werknemers van @FlyingBrussels en hun gezinnen, in een context die al zeer onzeker is. Ik zal vanmiddag de vakbonden ontvangen, samen met de ministers @alexanderdecroo en @nathaliemuylle #begov Sophie Wilmès(@ Sophie_Wilmes) link

Miljoen euro per dag verlies

Sinds de tijdelijke stopzetting van al haar vluchten op 21 maart verliest de maatschappij naar eigen zeggen een miljoen euro per dag door inkomstenverlies en door onvermijdelijke doorlopende kosten zoals de huur- en onderhoudskosten van vliegtuigen. Werknemers staan op tijdelijke werkloosheid.

Bij Brussels Airlines was men voor de coronacrisis al met een reorganisatie bezig - het toekomstplan “Reboot”. De hoop was om met voornamelijk vrijwillig vertrek de maatschappij af te slanken en de winstgevendheid op te krikken. Nu zou het de bedoeling zijn vanaf 2024 weer winst te maken.