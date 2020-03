“Zwitserland heeft een van de grootste strategische voedsel- en medicijnreserves ter wereld” ttr

27 maart 2020

11u55

Bron: The Financial Times 0 Economie Met drie à zes maanden aan essentiële levensmiddelen en goederen, beschikt Zwitserland over een van de grootste strategische voedsel- en medicijnreserves ter wereld. Dat schrijft The Financial Times vandaag. Na de Eerste Wereldoorlog is Zwitserland gestart met het aanleggen van een strategische voedselvoorraad om voorbereid te zijn op mogelijke tekorten in periodes van oorlog, natuurrampen of epidemieën, zoals nu met de coronacrisis.

“Er zijn enkele logistieke uitdagingen wegens de buitengewoon hoge vraag”, zegt Werner Meier, het hoofd van het Office of National Economic Supply (BWL), het orgaan dat de voorraden van het land coördineert met de particuliere sector. “Maar momenteel wordt Zwitserland voldoende voorzien van voedsel en medicijnen.”

“Zwitserland is sterk afhankelijk van import. Zo wordt tussen de 40 à 50 procent van het voedsel geïmporteerd. Daarom is het aanhouden van reserves van bepaalde goederen een zeer belangrijke voorzorgsmaatregel”, luidt het. Het systeem was ontworpen om marktfalen te voorkomen in het geval van een crisis, zoals de huidige coronapandemie. Het vertrouwen van de burgers in de overheid is bijzonder groot. Weinig mensen raken in paniek over een mogelijk voedseltekort.

Volgens Meier werd decennialang strategisch nagedacht over de voedselvoorraad in het land. Vorig jaar had Zwitserland, dat 8,5 miljoen inwoners telt, 63.000 ton suiker, 160.000 ton witte bloem, 33.700 ton bakolie en ongeveer 400.000 ton voedsel bedoeld voor de zuivelindustrie op voorraad.

Integratie privésector

Een opvallend kenmerk van het Zwitserse systeem is de grote betrokkenheid van de particuliere sector. “In Zwitserland is het waarborgen van de voorzieningszekerheid van essentiële goederen en diensten in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de particuliere sector”, zegt Andrin Hauri, een senior onderzoeker bij het Center for Security Studies van ETH Zürich. Er is geen centrale voorraad. In plaats daarvan worden goederen opgeslagen in magazijnen van bedrijven, verspreid over het hele land.

De nauwe integratie met de privésector heeft grote voordelen voor de overheid. Reserves kunnen vrijwel onmiddellijk worden vrijgegeven en de kosten worden laag gehouden, zo schrijft The Financial Times. Volgens de laatste cijfers van de regering kost het reservesysteem jaarlijks ongeveer 12 Zwitserse frank (ongeveer 11,32 euro) per inwoner.

Mondmaskers

Er zijn natuurlijk ook nadelen verboden aan het systeem. “Verplichte voorraden zijn alleen zinvol als de juiste goederen in voldoende hoeveelheden worden opgeslagen”, aldus Hauri. “Dat vereist een grondige en regelmatige analyse.”

Wat betreft mondmaskers kampt Zwitserland, net als vele andere landen, met een tekort. BWL heeft de volledige voorraad, zo’n 168.000 mondmaskers, vrijgegeven. Zelfs voor de uitbraak van het coronavirus wisten functionarissen dat er niet voldoende mondmaskers zouden zijn. Het land heeft meer dan vier keer zoveel nodig om de komende drie maanden door te komen. Zwitserland telt 11.811 bevestigde gevallen van Covid-19, er overleden tot nu toe 194 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

