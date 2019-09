"Zwarte dag voor Belgische reissector" KVE

25 september 2019

09u33

Bron: Belga 0 Economie Dinsdag werd een zwarte dag voor het Belgisch toerisme. "De Belgische reismarkt verliest door het faillissement van Thomas Cook Belgium en Thomas Cook Retail een prominente speler en een werkgever voor heel wat reisprofessionals", reageert de Association of Belgian Travel Organisers (ABTO) in een persbericht.

De sectororganisatie volgde met aandacht de turbulenties veroorzaakt door het faillissement van Thomas Cook UK. "Als beroepsvereniging voor travel organisers hebben wij opgeroepen om de kalmte te bewaren en zo de best mogelijke omstandigheden te vrijwaren voor het vinden van oplossingen voor Thomas Cook België, één van onze prominente leden", stelt Luc Coussement, voorzitter van de ABTO Board.

ABTO betreurt dat dat niet helemaal gelukt is, maar blijft hoopvol voor de toekomst van Thomas Cook Retail Belgium en benadrukt dat de Belgische consument die georganiseerd reist, beschermd is. Dankzij het Garantiefonds Reizen kan de Belgische toeristische sector haar garanties altijd nakomen.

ABTO roept opnieuw op vooral de kalmte te bewaren. "We verzoeken alle getroffen klanten zich te informeren via hun reiskantoor, de website waarop de reis geboekt werd of de website van het Garantiefonds Reizen zelf", aldus Coussement. Klanten in het buitenland kunnen ook terecht op het noodnummer van Buitenlandse Zaken.

ABTO en haar leden leven mee met alle werknemers van Thomas Cook België. "Het zijn één voor één echte reisprofessionals met een hart voor hun vak en toerisme. We wensen hen veel sterkte in het verdere verloop en afhandeling van deze tragische wending in de Belgische reissector", besluit ABTO.