'Zuinige vier' broeden op eigen voorstel voor Europees relanceplan

20 mei 2020

18u16

Bron: Belga 0 Economie Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken werken aan een eigen voorstel voor een Europees economisch relanceplan. Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte woensdag gezegd. Daarin zal het doorvoeren van hervormingen een belangrijke voorwaarde voor steun zijn, verwacht hij.

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel raakten het maandag eens over een voorstel dat de Europese Unie in staat zou stellen om 500 miljard euro schulden aan te gaan om de Europese economie erbovenop te helpen na de coronacrisis. De fondsen zullen als "budgettaire uitgaven" worden besteed in de landen en sectoren waar de pandemie het hardst heeft toegeslagen.

In het defensief

Het Frans-Duitse initiatief heeft Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden in het defensief gedrongen. De meest zuinige lidstaten hebben zich steeds verzet tegen elke mutualisering van schulden met andere landen en verkiezen het relancegeld als leningen, en niet als subsidies, ter beschikking te stellen. Ze broeden op een eigen voorstel.



Dat zal volgens Rutte het accent leggen op hervormingen. "Ik vermoed zo maar dat als wij met voorstellen komen dat heel hard in die voorstellen zal staan dat als je aanspraak wilt maken op hulp je echt vergaande hervormingen moet doorvoeren. Zodat je de volgende keer voor jezelf kan zorgen. Anders kan ik het ook niet aan Nederland uitleggen", aldus de Nederlandse premier.

‘Geen echt tegenvoorstel’

Van een echt tegenvoorstel wil Rutte niet spreken. "Merkel en Macron hebben een relevante bijdrage aan de discussie geleverd. En andere relevante bijdrages aan de discussies zullen volgen", stelde hij.

De Europese Commissie presenteert aanstaande woensdag haar plan. Het Frans-Duitse plan gaat in dezelfde richting, reageerde de Commissie eerder al, maar als hoeder van het algemene Europese belang zal haar voorstel ook rekening houden met de standpunten van andere lidstaten en het Europees Parlement. Al deze spelers moeten het uiteindelijk eens raken over het relancebeleid.

