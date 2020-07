"Zonder ingreep dreigen 50.000 coronafaillissementen” TT

01 juli 2020

Bron: Belga 0 Economie Er is een bijsturing nodig van de faillissementswetgeving. Anders dreigt na de zomer een tsunami aan faillissementen op gang te komen die een enorme impact zal hebben op de economie. Dat zegt het handelsinformatiekantoor Graydon.

Volgens berekeningen van Graydon zouden de komende maanden - naar verwachting vanaf na de zomer - tot 50.000 aan de coronacrisis gelinkte faillissementen aangevraagd kunnen worden. Ter vergelijking: in heel 2019 gingen net geen 12.000 ondernemingen over de kop, en dat was het op een na hoogste aantal ooit.

Dat de stortvloed aan faillissementen zo groot kan zijn, heeft te maken met een "pervers effect" van de faillissementswetgeving, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon. "De wetgeving werd in mei 2018 aangepast, met als basisidee de tweede kans", legt hij uit. "Een ondernemer die ongelukkig in moeilijkheden is gekomen, moet alle kansen krijgen om te herbeginnen.”



Van den Broele blijft achter dat idee staan, maar hij vreest dat consultants en accountants bedrijfsleiders zullen adviseren om zich failliet te laten verklaren op bekentenis, ook als hun bedrijf voor de coronacrisis eigenlijk perfect gezond was, waarna ze vrij snel opnieuw kunnen beginnen. Maar als tienduizenden bedrijfsleiders dat doen, dan zal dat leiden tot een domino-effect, waarschuwt Van den Broele. "Dat is een gemakkelijkheidsoplossing, maar die zal een enorme kettingreactie veroorzaken." Andere bedrijven, bijvoorbeeld niet-betaalde leveranciers van de failliete ondernemingen, zullen mee in de val worden gesleurd.

Alternatieven

Graydon pleit ervoor dat de wetgeving wordt aangepast, zodat rechtbanken een meer sturende rol krijgen. Nu is het faillissement op bekentenis een eerder administratieve handeling, maar rechters zouden de bedrijfsleiders moeten kunnen wijzen op alternatieven voor een faillissement, zeker voor bedrijven die voor de corona-uitbraak gezond waren. Denk aan een schuldherschikking, afspraken met hun leveranciers ... Op die manier zou de tsunami aan faillissementen, met ook een grote impact op de werkgelegenheid en de economie, verkleind kunnen worden, aldus Van de Broele.

Hij wijst er nog op dat rechtbanken over onvoldoende middelen beschikken voor zo'n toevloed aan aanvragen.

Bij de uitbraak van de coronacrisis werd er een moratorium ingesteld op faillissementen. Er vielen alleen nog dringende uitspraken of uitspraken in dossiers die al geopend waren. Het moratorium liep midden juni af. In juni waren er 757 faillissementsuitspraken, meer dan een verdubbeling tegenover mei.

Over de eerste zes maanden van het jaar werden 4.366 ondernemingen failliet verklaard in België. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 6.224. "De coronacrisis maakt een abrupt einde aan de hausse van faillissementen die zich vorig jaar al had ingezet", stelt Graydon.