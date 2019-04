"Zes dagen van negen ‘s ochtends tot negen ‘s avonds werken is een zegen” mvdb

12 april 2019

16u04

Bron: ANP/BuzzT 11 Economie Jongeren moeten blij zijn dat ze keihard mogen werken en overuren kunnen maken. Dat heeft Jack Ma, oprichter en topman van Alibaba, gezegd in een interne discussie op het bedrijfsaccount op socialemedia-app WeChat, zeg maar de Chinese Facebook. Persbureaus Reuters en Bloomberg berichten er vandaag over.

Chinese technologiebedrijven, zoals Alibaba, hebben een werkcultuur die 996 wordt genoemd. Bedrijven verwachten dat mensen van 9.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds werken, zes dagen in de week. “Ik denk dat het een enorme zegen is om 996 te kunnen werken. Als dat niet kan wanneer je jong bent, wanneer kun je dan ooit 996 werken?'', vraagt Ma. Hij verklaart: “In deze wereld wil iedereen succes, een fijn leven en respect. Ik vraag iedereen: als je niet meer tijd en energie in je werk steekt dan anderen, hoe kun je dan succes hebben?”

“’996' in strijd met wet”

Niet iedereen in China denkt er zo over. Een anoniem opiniestuk in het Volksdagblad, het officiële orgaan van de autoriteiten, stelde gisteren dat '996' in strijd is met de wet. Daarin staat dat een gemiddelde werkweek maximaal 40 uur mag zijn. “Een bedrijfscultuur van aangemoedigde overuren zal de concurrentiekracht van een bedrijf niet helpen. Sterker nog, het kan het vermogen om te vernieuwen tegenwerken”, aldus het bericht.



Jack Ma (54) begon als leraar Engels. Hij had daarna allemaal kleine baantjes, totdat hij in 1999 Alibaba oprichtte. Het bedrijf werd onder zijn leiding een van de grootste webwinkels ter wereld en veranderde voor een groot deel de manier waarop Chinezen winkelen en betalen. Zijn geschat vermogen is ongeveer 40 miljard dollar (zo'n 35 miljard euro), waarmee hij de rijkste man van China is. De marktwaarde van Alibaba bedraagt circa 480 miljard dollar.