"Zelfstandigen leven voor hun werk, ambtenaren halen geluk erbuiten" Bieke Cornillie

05 december 2018

00u00 39 Economie Onze job bepaalt bijna een vijfde van ons geluk. Opvallend: voor zelfstandigen weegt hun baan nog meer door op hun algemene geluk, terwijl dat voor ambtenaren amper een rol speelt. "Zelfstandigen leven voor hun werk, ambtenaren zoeken hun geluk buiten de job."

Op de bank hangen, uitslapen, doen waar je zin in hebt en nooit meer werken, heerlijk toch? Nee, natuurlijk: de Belg wordt er allesbehalve gelukkig van. Wie werkt, geeft z'n leven gemiddeld 6,6 op 10. Bij wie werkzoekend of langdurig ziek is, is dat 4,9 op 10. Dat concludeert het Nationale Geluksonderzoek, dat UGent samen met levensverzekeraar NN uitvoerde bij 3.770 Belgen, in een nieuw luik over werk en levenstevredenheid. Daaruit blijkt ook dat een vijfde van ons algemene geluk bepaald wordt door wat we op de werkvloer beleven. "Als je weet dat ongeveer 40% van ons geluksgevoel genetisch bepaald is en er dus nog 60% overblijft om zelf te 'maken', dan is 18% best een groot stuk", vindt Lieven Annemans, hoogleraar in de Gezondheidseconomie.

Mee naar huis

Opvallend: bij zelfstandigen is dat aandeel drie keer zo groot als bij ambtenaren. Voor wie z'n eigen baas is, heeft werk een aandeel van 32% in de algemene levenstevredenheid. Voor ambtenaren bepaalt de job maar 9,4% van hun geluk. "Let wel, dat betekent niet dat ze ongelukkig zijn", legt Annemans uit. "Wel dat ze hun voldoening meer uit de dingen náást het werk halen. Ze slagen er algemeen gezien in om meer afstand van hun werk te nemen en ze vinden levensvreugde in hobby's, bijvoorbeeld. Voor zelfstandigen is hun persoonlijk en professioneel geluk sterker met elkaar verbonden. Hun leven ís in veel gevallen hun werk. Daarom werkt het voor hen ook in de omgekeerde richting: gaan de zaken niet goed, dan zal de negatieve impact veel harder doorwegen dan bij anderen."

Of je al dan niet een baas boven je hebt, maakt trouwens weinig verschil. Ook voor mensen die in de privé werken, weegt hun job serieus door in hun geluk. "Bedienden nemen het werk wellicht vaker mee naar huis dan ambtenaren. En er is vermoedelijk wat meer druk van bovenaf."

Onze job maakt 18 procent van ons geluk uit

Zelfstandigen: 32%

Ambtenaren: 9,4%

Bedienden: 19,8%

Arbeiders: 13,9%