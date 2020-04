“Winkels extra week sluiten, betekent extra faillissementen” mvdb Bron: Belga

24 april 2020

23u32 14 UPDATE Mode Unie betreurt dat modewinkels pas op maandag 11 mei weer de deuren mogen openen. "Een zware opdoffer voor de sector, die sinds de verplichte sluiting op 18 maart, in zwaar weer terecht gekomen is", zo zegt de sectorfederatie in een reactie op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad eerder deze avond. Ook ondernemersorganisatie NSZ is “ontgoocheld.”



De coronacrisis brak uit "voor de belangrijkste omzetweken van het zomerseizoen", zegt Mode Unie. "Door de verplichte sluiting blijft de hoge voorraad lente- en zomeritems in de rekken hangen, er zijn geen inkomsten en de vaste kosten blijven lopen." Daarnaast hebben sommige modedetaillisten net voor de verplichte sluiting ook al de collectie voor het winterseizoen aangekocht. "Dat maakt dat leveranciers betaald moeten worden, net in een periode waar men geen inkomsten heeft.”



Daarom is het belangrijk dat modewinkels snel weer aan de slag moeten kunnen gaan, vindt Mode Unie. "We betreuren dan ook dat modewinkels pas op 11 mei de deuren kunnen openen in plaats van op 4 mei", zegt directrice Isolde Delanghe. "Dit is opnieuw een extra week waarbij modehandelaars hun zaak niet kunnen openen om de grote stock zomeritems nog de deur uit te krijgen.”



Voor de heropstart stelde Mode Unie overgens een gids op rond veilig werken tijdens de coronapandemie, met extra sectorspecifieke maatregelen.

Extra frustraties

Een zelfde geluid bij NSZ. De extra week sluiting voor winkels, zal extra faillissementen en frustraties teweegbrengen, reageert de ondernemersorganisatie ontgoocheld.

“Wie de veiligheid kan garanderen, had toestemming moeten krijgen om te openen op 4 mei en daar mocht streng op worden toegezien”, vindt NSZ. “Elke extra week dat de deuren gesloten moeten blijven, is er een te veel.” De organisatie eist extra steunmaatregelen voor ondernemers.

“Door de handelszaken pas te laten opengaan op 11 mei in plaats van 4 mei, zorgen we ervoor dat duizenden ondernemers hun deuren definitief zullen moeten sluiten”, stelt NSZ. “De kleinere zaken hebben veel minder buffer om deze crisis op te vangen en kunnen tegelijkertijd veel beter toezien op de veiligheid.”