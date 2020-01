“Werktevredenheid op hoogste peil in 10 jaar” IB

20 januari 2020

04u28

Bron: Belga 0 Economie De werktevredenheid bij de Belgische werknemers lag de voorbije tien jaar nooit hoger dan in 2019. Uit de jaarlijkse werknemersbevraging van hr-dienstverlener SD Works bij 2.500 Belgische werknemers blijkt dat ze hun werktevredenheid gemiddeld een 7,3 op 10 gaven.

Respondenten staan vooral positief tegenover verschillende factoren die maken dat ze met plezier naar het werk komen, zoals werkzekerheid, jobinhoud en werkomstandigheden.

En ook het engagement zit opnieuw in de lift: "Dat vertoonde sinds 2009 een licht dalende trend. In 2016 en 2017 werd het laagste punt bereikt, de gemiddelde score lag toen op 6,7. Maar met een gemiddelde van 6,9 in 2019 stijgt ook deze indicator opnieuw", zo klinkt het.

Continue feedback

"We merken ook dat medewerkers continue feedback verkiezen boven de traditionele (half)jaarlijkse evaluatiegesprekken", aldus Tony Swinnen, hr-specialist bij SD Worx. "We werken vandaag met z'n allen flexibeler en autonomer dan ooit tevoren, dat maakt het voor bedrijven een uitdaging om betrokkenheid te creëren. Dat doe je bijvoorbeeld door werk te maken van progress management, waarbij je op regelmatige tijdstippen met je medewerkers overlegt. Dankzij regelmatige gesprekken kunnen leidinggevenden snel op de bal spelen in de samenwerking met collega's."

Uit het onderzoek blijkt dat 6 op 10 medewerkers geregelde feedback als positief ervaren. Maar er is werk aan de winkel: zo'n 75 procent van de werknemers geeft aan niet die mogelijkheid te hebben en daardoor voelt dat ze hun talenten onvoldoende goed kunnen ontwikkelen.