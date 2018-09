"Weer topmanager weg bij Tesla" jv

21 september 2018

08u35

Tesla is weer een hoge manager kwijt. Volgens het persagentschap Bloomberg heeft Liam O'Connor, die de levering van onderdelen onder zijn hoede had, zijn ontslag ingediend. O'Connor werkte sinds 2015 bij de fabrikant van elektrische auto's en stond eerder bij Apple op de loonlijst.

O'Connor is al de vijfde topmanager die Tesla in korte tijd verlaat. Het hoofd accounting, hoofd personeelsbeleid en hoofd communicatie verlieten eerder deze maand hun post. Financieel manager Justin McAnear vertrekt in oktober.

Beleggers maken zich zorgen om het hoge verloop bij Tesla. Ook omdat de vertrekgolf samenvalt met een aantal misstappen van topman Elon Musk. Zo loopt er een onderzoek tegen Musk nadat hij op Twitter aankondigde Tesla van de beurs te willen halen. Een Brit die hielp de reddingswerkzaamheden in een Thaise grot, klaagt Musk aan omdat hij hem pedofiel noemde. Recentelijk rookte de Tesla-topman nog een joint in een interview op YouTube.