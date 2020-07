Waarom kan de regering niet gewoon geld laten bijdrukken om het Covid-19 leed te verzachten?

Lockdowns ten gevolge van Covid-19 zorgen ervoor dat we in Europa en België een economische krimp meemaken die vergelijkbaar is met die van de twee wereldoorlogen. Waarom drukt de Europese Centrale Bank dan geen extra geld om het uit te delen aan de bevolking en zo de crisis te verzachten? Véronique Goossens, econoom in ons geldpanel , geeft uitleg: wat zijn de gevaren van het bijdrukken van geld en wat is precies de rol van de Europese Centrale Bank (ECB)?

Waarom is veel geld bijdrukken gevaarlijk?

Een belangrijk historisch voorbeeld kan dit meteen verduidelijken. De Duitse gelddrukpers draaide na de Eerste Wereldoorlog op volle toeren om het land weer op te bouwen. Maar het vele geld dat bij de Duitsers van hand tot hand ging, werd nagenoeg waardeloos. Je moest zakken geld neertellen om een brood te kunnen kopen. Het geld draaide steeds sneller rond in de economie omdat de Duitsers vreesden dat ze met hun marken de dag nadien nog minder konden kopen. In de loop van 1923 werden Duitse arbeiders zelfs twee keer per dag betaald, omdat de waarde van hun loon van uur tot uur verdampte. Als er te veel geld in omloop is, dan swingt de inflatie uit de pan en dat betekent een totale verarming voor iedere burger. In Duitsland kon in die woestenij Hitler aan de macht komen. En dat is maar één voorbeeld van hoe hyperinflatie een land in de goot doet belanden. De geldhonger van overheden, om problemen op te lossen, moet dus in het gareel worden gehouden.

Wat doet de Europese Centrale Bank dan wél?

De allereerste missie van de Europese Centrale Bank is om de prijzen stabiel te houden. Dat betekent, een klein beetje inflatie toelaten van een kleine twee procent. Waarom die 2 procent? Omdat dit bijna 20 jaar geleden zo werd afgesproken. Toen bleek dat onder die omstandigheden een economie perfect draaide.

Vandaag bevindt de inflatie zich in de buurt van 0 procent. Dat is aangenaam voor ons, want met dezelfde 100 euro van begin dit jaar kunnen we nu evenveel kopen als toen Véronique Goossens

In alles wat ze vertelt gaat het bij ECB steeds om de inflatie en hoe die vandaag naar omhoog kan. Vandaag bevindt die inflatie zich eerder in de buurt van 0 procent. En dat is aangenaam voor ons, want met dezelfde 100 euro van begin dit jaar kunnen we nu evenveel kopen als toen. Normaal is dat niet zo. Tegen de zomer kunnen we al minder aardappelen kopen voor dat bedrag, want de prijzen stijgen voortdurend een beetje.

De centrale bankiers zien die afwezige inflatie echter niet graag omdat het hen doet denken aan de jaren ’30, de Grote Depressie. Toen was er geen hyperinflatie, maar het omgekeerde, deflatie. De ECB vreest dat wij als consumenten vandaag zouden kunnen denken dat de prijzen van bijvoorbeeld meubels zullen dalen en dus stellen we onze aankopen uit. De meubelfabrikanten proberen intussen om van hun voorraad af te raken en laten hun prijzen zakken. Vervolgens gaan gezinnen hun aankopen opnieuw uitstellen in de hoop dat de prijzen nog lager gaan. En zo kom je in een neerwaartse spiraal van prijsdalingen terecht, met een stilvallende economie als resultaat.

De ECB probeert dus met man en macht de inflatie hoger te jagen. Dat doet ze door de rente naar beneden te halen. Als de rente laag staat zal je makkelijker geneigd zijn om een lening aan te gaan. Zo is lenen voor je huis al een hele tijd erg goedkoop. Hoe meer huizen er worden gekocht en hoe meer ondernemers geld pompen in de uitbreiding van hun bedrijf, hoe meer de economie begint te groeien. Maar hoe laag de rente vandaag ook is, de helft van de bedrijven in België zegt dat ze hun investeringsplannen uitstellen. Ze zijn immers bevreesd dat het morgen minder goed zal gaan en dus heeft het geen zin om te investeren, menen ze.

We lezen vaak dat de ECB veel geld drukt. Klopt dit?

Mocht dat zo zijn, dan haalden we vandaag veel meer biljetten uit de muur dan pakweg een jaar geleden en dat is uiteraard niet het geval. De ECB drukt geen papieren geld met zijn bijzondere operaties van de voorbije jaren. Wat ze wel doet is vooral obligaties in de markt opkopen om de rente ultra-laag te houden en de financiële markten liquide of “vloeibaar” te houden. Tijdens de financiële crisis van 2008 droogden de markten op en ontstond er een schaarste aan krediet. Dit wordt nu vermeden.

De inflatie dicht bij twee procent brengen, de belangrijkste opdracht van de ECB, lukt al jaren niet meer. Daarom vragen ze zich bij de ECB af of hun kompas nog juist staat Véronique Goossens

Maar de inflatie dicht bij twee procent brengen, de belangrijkste opdracht van de ECB, dat lukt al jarenlang niet meer. Daarom vragen ze zich bij de ECB vandaag af of hun kompas nog juist staat: streven naar twee procent inflatie, heeft dat eigenlijk nog wel zin? Wijlen Luc Coene, de voormalige gouverneur van de Nationale Bank, vroeg zich dat al jaren geleden af. Maar de tijd leek toen niet rijp om dat debat te voeren.

Vandaag is die discussie volop aan de gang. Bij haar aantreden nodigde de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, wetenschappers en experten uit om mee te onderzoeken of de ECB in de toekomst geen andere keuzes moet maken. Eén zaak zal daarbij als een paal boven water blijven staan: de ECB blijft de ultieme bewaker van de prijsstabiliteit. Hiermee vermijd je hevige schokken in onze economie, zoals we die in een ver verleden vaak hebben gekend, en dat is comfortabeler voor iedereen.

Een pandemie, zoals Covid-19, die kan een centrale bank natuurlijk niet uitvlakken. Deze schok zullen we dus moeten ondergaan, maar ook die komen we weer te boven.

