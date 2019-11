“VS openen onderzoek naar eigenaar TikTok” KVE

01 november 2019

22u48

Bron: Belga 0 Economie De Verenigde Staten openen een nationaal veiligheidsonderzoek naar de video-app TikTok en naar het moederbedrijf Beijing ByteDance Technology. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Het onderzoek gaat over de aankoop van de app Musical.ly. voor 1 miljard dollar.

Musical.ly werd twee jaar geleden gekocht en omgevormd tot TikTok, maar pas recent beginnen Amerikaanse politici zich zorgen te maken. De Amerikanen vrezen dat het Chinese moederbedrijf politieke meningen censureert die op TikTok worden geplaatst. Ook uiten de VS zorgen over het opslaan van persoonlijke gegevens door de app.

De Amerikaanse commissie die het onderzoek in opdracht van de regering heeft geopend, is in gesprek met TikTok over het onderzoek."Hoewel we niets kunnen zeggen over lopende onderzoeken, willen we duidelijk maken dat er geen hogere prioriteit voor ons is dan het vertrouwen van onze gebruikers en toezichthouders winnen", aldus een woordvoerder van de app.