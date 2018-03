"VS gaat per land bekijken of uitzonderingen mogelijk zijn op importheffingen op staal" HR

08 maart 2018

07u28

Bron: Belga 0 Economie De VS zouden nu toch bereid zijn om per land te bekijken of uitzonderingen mogelijk zijn op de importheffingen op aluminium en staal die Donald Trump heeft aangekondigd. Dat meldt de Washington Post. Het zou gaan om buurlanden Canada en Mexico, en andere grote belangrijke handelspartners zoals Japan en China.

Het Witte Huis zegt dat er per land wordt bekeken of uitzonderingen mogelijk zijn. Het voorstel dat donderdag zou worden bekendgemaakt geeft Canada en Mexico een uitzonderingsperiode van dertig dagen waarin geen invoertarieven worden gehanteerd voor de buurlanden van de VS. Afhankelijk van hoe de onderhandelingen lopen over het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA kan de uitzonderingsperiode worden verlengd. Mochten de onderhandelingen stuklopen dan moeten Canada en Mexico alsnog de standaard invoertarieven gaan betalen die Trump wil invoeren.

NAFTA is al sinds 1994 van kracht. Noorderbuur Canada is de grootste leverancier van staal en aluminium aan de VS. Mexico is als staalbron de nummer vier. De landen hadden eerder al door laten schemeren tegenmaatregelen te zullen nemen, als ze geen uitzonderingspositie krijgen.