"Volkswagen ontslaat topbestuurder"

19 augustus 2018

14u03

Volkswagen heeft naar verluidt een topbestuurder de laan uit gestuurd vanwege het sjoemelsoftwareschandaal. Volgens de Duitse krant Bild wordt Heinz-Jakob Neusser van de loonlijst gehaald. Saillant detail is dat Neusser al sinds september 2015 met betaald verlof is.

Het zou gaan om de eerste topbestuurder van Volkswagen die daadwerkelijk ontslagen wordt omwille van dieselgate, zegt Bild zonder bronvermelding. Neusser was destijds chef merkontwikkeling bij Volkswagen.

Het Duitse autoconcern raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. De affaire heeft al geleid tot miljarden euro's aan boetes en schikkingen, en er zijn wereldwijd miljoenen auto's bij betrokken. De toenmalige topman Martin Winterkorn besloot kort na het naar buiten komen van het schandaal al om op te stappen.

Neusser wilde tegenover het blad geen commentaar geven. Er lopen al juridische procedures tegen hem. Volgens Bild zal Neusser waarschijnlijk bezwaar maken tegen zijn ontslag.

Gesjoemel

De leiding bij Volkswagen is momenteel in handen van Herbert Diess. Over hem kwam het Duitse weekblad Der Spiegel dit weekend met onthullingen. Diess zou al een paar maanden van het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's hebben geweten voordat het schandaal publiekelijk bekend werd.

Als dat waar is dan zou Diess dus ook geen schoon blazoen hebben wat betreft de dieselgate. Diess werkte toen overigens pas net bij Volkswagen. Hij kwam in de zomer van 2015 over van BMW om bij Volkswagen directeur te worden van het Volkswagen-merk.