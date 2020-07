“Verplichte registratie in horeca mag geen administratieve rompslomp worden” SVM

23 juli 2020

15u12

Bron: Belga 0 Economie Zowel Unizo als Voka steunt de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad vandaag heeft genomen. Een tweede lockdown moet absoluut vermeden worden, zeggen de werkgeversorganisaties. “De verplichte registratie in de horeca mag wel geen administratieve rompslomp worden", stelt Unizo.



De Nationale Veiligheidsraad besliste om een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus opnieuw te verstrengen wegens de stijging van het aantal besmettingen. Vanaf zaterdag worden met name mondmaskers op veel meer plaatsen verplicht, gaan de nachtwinkels vroeger dicht en zullen horeca-uitbaters klanten moeten vragen om hun gsm-nummer of e-mailadres achter te laten. “Maar dat mag geen administratieve rompslomp worden voor de ondernemer en zo zijn doel missen”, stelt Unizo.



De werkgeversorganisatie juicht het plan toe van de Nationale Veiligheidsraad om lokaal te handelen bij corona-uitbraken. "Zo wordt in een worstcasescenario een algemene lockdown vermeden en kan toch een deel van onze economie blijven draaien", luidt het. "Lokale maatregelen moeten wel altijd in goed overleg met de lokale ondernemers gebeuren.”

“Objectieve drempelwaarden nodig”

Ook werkgeversfederatie Voka steunt de maatregelen en benadrukt dat een tweede lockdown nefast zou zijn voor de bedrijven. Daarom roept ze haar leden op om de maatregelen goed op te volgen.



Maar Voka blijft wel nog met een aantal "fundamentele vragen" zitten, klinkt het. "Het is goed dat men in geval van lokale besmettingshaarden doelgericht kan handelen. Maar er moeten duidelijke, objectieve drempelwaarden gebruikt worden door alle lokale besturen om willekeur en dus oneerlijke concurrentie tussen bedrijven te vermijden", waarschuwt secretaris-generaal Niko Demeester.

"Er moet ook snel duidelijkheid komen voor alle essentiële bedrijven. Die moeten ook bij een lokale lockdown actief kunnen blijven om ons land te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten.”

