"Vernietigend beeld” van Claes in rapport ontslagen VRT-CEO Lembrechts Redactie

25 januari 2020

10u05

Bron: Belga 4 Economie De Morgen kon het dossier inkijken dat de intussen ontslagen VRT-CEO Paul Lembrechts samenstelde om het ontslag te vragen van directeur media en productie Peter Claes. In het dossier wordt -volgens de krant- een “vernietigend beeld” geschetst van Claes. Het dossier, dat een onvoldoende kreeg, werd opgesteld met de bedoeling duidelijk te maken dat verder samenwerken geen optie is.

Volgens Lembrechts is er een manifeste vertrouwensbreuk tussen Claes en het directiecomité. Het directiecomité kan er, volgens de samenvattende nota van Lembrechts, niet op vertrouwen dat Claes de beslissingen die zij nemen loyaal en integraal uitvoert. Er is sprake van een attitudeprobleem. Volgens de nota gaat het om "intimidatie van medewerkers, het bevorderen van angst bij die medewerkers en het in de hand werken van polarisering".

Verder klagen de directieleden in het dossier van Lembrechts dat Claes' eigen afdeling niet transparant communiceert en te veel soloslim speelt bij cruciale beslissingen.

Een derde punt van kritiek bij het directiecomité zijn de contacten die Claes er met politiek en private mediabedrijven op nahield.

In een reactie noemt Claes het "schokkend dat bepaalde personen met verantwoordelijkheden voorrang geven aan een persoonlijke aanval boven wat goed is voor de VRT".