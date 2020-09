“Universitair diploma? Dan verdien je bijna een kwart meer”: welke opleidingen leveren het meeste loon op?

Het academiejaar aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen is opnieuw van start gegaan. Voor vele eerstejaarsstudenten is en blijft dat een sprong in het duister. Een nieuwe wereld die opengaat. Maar loont dat studeren ook écht? En met welke studies verdien je het meest? Professor arbeidseconomie Stijn Baert, werkexpert binnen ons geldpanel , onderzocht welke opleidingen je het mooiste loonstrookje opleveren.

In een eerder stuk gaf ik al aan dat elk jaar dat je langer studeert, je later een hoger loon oplevert, naast meer kans op een date. Lezers vroegen me daarop om concrete bedragen. Hoeveel verdien je in Vlaanderen meer met een bachelordiploma dan met een diploma secundair onderwijs? En welke richtingen leveren het meest op?

Het antwoord daarop kan je vinden via het Salariskompas van Jobat. Volgens hun meest recente bevraging bij bijna 43.000 voltijds werkende bedienden, is het gemiddelde bruto-startloon voor wie geen diploma hoger onderwijs heeft 2.126 euro. Dat loopt op tot 2.609 euro voor wie een master bemachtigt aan de universiteit. Meteen 23 procent meer dus!

We weten uit onderzoek dat wie een bachelor heeft sneller promotie maakt en dus sneller meer verdient dan iemand die geen hogeronderwijsdiploma heeft, voor een master gaat het nog sneller vooruit

Wie een bachelor behaalt aan de hogeschool, start gemiddeld aan 2.290 euro. Hier is het verschil tegenover wie geen diploma hoger onderwijs heeft dus lager.

Maar dat is slechts het begin van het gat dat een diploma slaat op de arbeidsmarkt. We weten immers uit onderzoek dat wie een bachelor heeft sneller promotie maakt en dus sneller meer verdient dan iemand die geen hogeronderwijsdiploma heeft. Voor een master gaat het allemaal nog sneller vooruit.

Topdiploma’s

Maar welke diploma’s zijn dan de absolute toppers? Daar geeft een eerdere Salariskompas-enquête van 2014 een goede indicatie.

Laten we starten met de universitaire masters. De top-3 wordt aangevoerd door de broertjes geneeskunde (waaronder ook tandheelkunde) en farmaceutische wetenschappen. De burgerlijk ingenieurs sluiten de top-3 af. De studenten in de laatste twee richtingen worden in het studentenleven al wel eens smalend “farmaseutjes” en “burgies” genoemd, maar daar staat dus meteen een mooi startloon tegenover.

Verder wordt de top-10 van masteropleidingen naar startersloon vooral bevolkt door zogenaamde bètawetenschappen, dat wil zeggen exacte wetenschappen en vakgebieden die op de wiskunde en de natuurwetenschappen gebaseerd zijn.

Tot slot ook drie masteropleidingen uit de alfawetenschappen of geesteswetenschappen: handelsingenieur, rechten en economische wetenschappen.

Richtingen die het langst duren, scoren ook het best qua startersloon

Eigenlijk verdient ook de opleiding industrieel ingenieur een plaats in deze top-10. Hun startersloon was al in 2014 hoger dan sommige masters, maar zij werden in het Salariskompas nog als hogeschoolopleiding gezien.

Er zijn verschillende verklaringen voor het feit dat net deze richtingen het zo goed doen. Enerzijds zijn het typisch de richtingen die het langst duren die het best scoren qua startersloon. Zij deden het meeste ‘menselijke kapitaal’ op. Anderzijds geven zij vaak toegang tot sectoren waar goed betaald wordt, onder andere omdat er veel vraag is naar de functies waarin zij terechtkomen.

(lees verder onder de tabel)



Betere Bachelors

De top-10 van bacheloropleidingen met het hoogste startersloon wordt dan weer aangevoerd door technische richtingen: enerzijds bouwkunde en hout, anderzijds industriële wetenschappen. Ook informatica doet het goed.

Verder valt op dat opleidingen uit de zorg (verpleegkunde en vroedkunde, en richtingen sociaal-agogisch werk) en uit het onderwijs goede starterslonen kennen. Bedrijfskunde en officemanagement vervolledigen deze top-10.

(lees verder onder de tabel)



Zeggen cijfers van 2014 wel iets over de lonen in 2020, laat staan over die van pakweg 2025, wanneer de eerstejaarsstudenten van nu de arbeidsmarkt zullen betreden? Absoluut wel. Deze ‘rankings’ vertonen immers een grote constante over de tijd. Ook dertig jaar geleden waren geneeskunde, farmacie en burgerlijk ingenieur al absolute toprichtingen voor wie na de studies aan de kassa wilde passeren.

Ook in de lijsten van knelpuntberoepen van de VDAB zien we over de jaren veelal dezelfde beroepen terugkeren. En wie krapte zegt, zegt in principe een betere positie voor loononderhandelingen.

Maar wat dan met de verwachte evoluties op de arbeidsmarkt, zoals de vergrijzing en de digitalisering? Deze kunnen effectief tot gevolg hebben dat diploma’s die toegang geven tot de zorg en technologiegedreven sectoren nog aan waarde zullen stijgen. Dan is de top-3 van de masters er nog beter aan toe, natuurlijk. Echter, we spreken hier over evoluties, geen revoluties.

Toekomstige generaties zullen zichzelf, meer dan de huidige, moeten heruitvinden gedurende hun carrière

Iedereen arts?

Moet iedereen dan maar voor een diploma arts of ingenieur gaan? Helemaal niet. Nog los van het feit dat deze studies niet voor iedereen zijn weggelegd, hebben studenten die hun hart volgden en kozen voor wat hen echt interesseerde volgens mij groot gelijk. Het leven gaat over meer dan geld verdienen alleen.

Bovendien zullen toekomstige generaties, meer dan de huidige, zichzelf moeten heruitvinden gedurende hun carrière. En dan is het cruciaal dat je een goede algemene ontplooiing, op basis van je sterktes en interesses, hebt genoten.

Je bent dus maar beter een goede historicus – ver buiten de top-10 – dan een slechte ingenieur.

